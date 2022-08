El Barça se lanza a por Marcos Alonso

Chelsea y Barcelona siguen compartiendo capítulos en este mercado de fichajes. Parece que sus proyectos pasan por deseos compartidos y jugadores de uno y otro equipo, historias entrelazadas que obligan a ambas directivas a entenderse. Tras los desencuentros con Raphinha y Jules Koundé donde los culés salieron victoriosos y la renovación de Azpilicueta, donde ganaron los ingleses, llega la hora de negociar por Marcos Alonso.

El Barça comenzó a moverse por los fichajes de Marcos Alonso y Azpilicueta desde antes de que acabara la pasada temporada. Ambos futbolistas estaban apuntados en la lista de deseos de Xavi Hernández, ya que los consideraba importantes en el nuevo proyecto por su experiencia y los diferentes puestos que vendrían a ocupar. Uno por su capacidad de mando y polivalencia en el zaga y el otro como recambio seguro de Jordi Alba.

Es cierto que ninguno de los dos internacionales españoles han sido una prioridad para el Barcelona, al menos inicialmente, focalizados en los refuerzos que mayor impacto podían tener en la plantilla como han sido Raphinha, Lewandowski y Koundé. Además, se han topado con un Chelsea molesto por las victorias en los despachos del Barça con dos de sus primeros objetivos, el extremo brasileño y el defensa francés.

Por ello, el Chelsea comenzó a poner impedimentos para facilitar la marcha de Azpilicueta y Alonso, elevando su precio y estando a bastante diferencia con lo que ha ido ofreciendo el Barcelona por ambos. En el caso concreto de Azpilicueta, la inacción de los culés con su operación, sin movimientos en las últimas semanas, ha desembocado en que el capitán blue haya aceptando la oferta de renovación que tenía encima de la mesa por parte del Chelsea.

Pero todo a punta a que el final será diferente con Marcos Alonso. El Chelsea ha firmado a Marc Cucurella del Brighton y también cuenta en esa posición con Chilwell. El lateral español quiere cambiar de aires y empezar una nueva aventura en España, mientras que el Barça le ve ahora como una prioridad. Ambos clubes, esta vez sí, parecen condenados a entenderse en las próximas semanas para cerrar un traspaso que los azulgranas esperan rebajar de los 10 millones.

De Jong sobre la mesa

Por su parte, los blues tienen entre sus objetivos ahora a dos jugadores culés y quiere también algún tipo de concesión para poder llevárselos. Uno de ellos es Frenkie de Jong. El holandés ha rechazado en varias ocasiones al Manchester United, principalmente porque no disputa Champions League y él quiere los mayores retos. El Barça además desea desprenderse del jugador por el alto salario que percibe esta temporada aunque los ingleses no llegan a las cifras que sí ponía encima de la mesa en Old Trafford.

Están destinados a entenderse en esta operación en la que ambos clubes estarían contentos, el Barça por recibir un buen traspaso por el jugador, aliviando sus arcas y su maltrecho límite salarial, y el Chelsea porque lograría cerrar una operación de calado para su centro del campo.

El último en aparecer entre los deseos del Chelsea es Aubameyang. El delantero gabonés parece que va a tener un papel muy diferente al que tuvo la pasada temporada en el Barça, donde fue fijo para Xavi en el frente de ataque. La llegada de su amigo Robert Lewandowski apunta a que no habrá dudas con quién será la referencia en ataque. Los blues llegan con la idea de reforzar su delantera con el ex gunner, aunque no parece una operación sencilla dado el deseo de continuar de Auba, que según él cumplió un sueño al aterrizar en el Camp Nou.