El principal motivo por el que Mateu Alemany se marcha del Barça

Mateu Alemany tiene las horas contadas en el Barcelona. Pese a la excelente sintonía que existía entre el cuerpo técnico y la directiva con el mallorquín, éste ha decidido poner punto y final a su relación con el club a final de temporada. El principal motivo no es otro que el dinero. A Alemany le ha llegado una suculenta oferta de la Premier League que el Barça no puede ni igualar: el Aston Villa de Unai Emery se lo lleva a Birmingham.

«Pese a tener contrato hasta 2024, Mateu Alemany ha trasladado al presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, la intención de iniciar un nuevo camino, pero garantizando que completará con la entidad todo el mercado de verano», era el breve comunicado del Barcelona en el que se comunicaba la decisión que había tomado Mateu y que ya había comunicado a la entidad culé, aceptando su postura y asegurando su implicación durante el mercado veraniego, aunque será este próximo 30 de junio cuando se desvinculará: «Se ha comprometido a cerrar todas las operaciones del primer equipo este verano, aunque haya alguna que se haga en el último instante del mercado».

Es el Aston Villa el que está detrás de esta fuga inesperada por parte de Mateu Alemany. No hay nada que hiciera pensar que el director del Área de Fútbol dejara la entidad antes de cumplir su contrato, la sintonía con Xavi era notable y todo parecía fluir. Los fichajes que había realizado hasta el momento funcionaban, no tenía grandes manchas y su gestión, difícil y compleja por la situación económica. Todo el mundo estaba contento, no tanto el propio mallorquín.

«El presidente Laporta ha aceptado esta marcha por el compromiso de Mateu de conducir el mercado de verano hasta la última operación, y poder ser consultado cuando el club lo requiera», mencionan en el comunicado sobre la decisión tomada por el director deportivo y la aceptación de Laporta, que tendrá que reformular la estructura del primer equipo y cómo quedan las competencias de cada uno sin él. Está por ver si ficharán a otro hombre de su perfil para asumir el cargo.

El Aston Villa es el club que ha apostado fuerte por Mateu Alemany. El club de Birmingham está en un proceso de reestructuración que inició con la apuesta fuerte y sólida con Unai Emery meses atrás y que ya está dando buenos resultados en lo meramente deportivo. Los villanos está en estos momentos en séptima posición tras la última derrota que permitió al Liverpool alcanzar la quinta plaza. Europa está cara pero en las últimas cinco jornadas, 15 puntos, puede pasar de todo. El objetivo es clasificar y recorrer Europa este próximo curso.

Mateu Alemany llegará a los villanos para consolidar el proyecto y dar un paso más al frente. Se prevé que este mercado se dé una fuerte inversión en el equipo para darle a Emery las armas suficientes para luchar por los primeros puestos de la clasificación, algo similar a lo sucedido en el Newcastle, que tras la llegada de los nuevos dueños ha dado un paso gigantesco y volverá a la Champions League si nada se tuerce.