Xavi: «La Liga casi está, es un paso de gigante»

Xavi Hernández compareció ante los medios tras el nuevo triunfo del Barcelona ante un Osasuna que peleó por los puntos con uñas y dientes pero al que lograron superar en el tramo final con el gol de Jordi Alba. El egarense destacó que el título liguero está mucho más cerca pero que todavía falta un poco para ello.

Muchas ocasiones falladas

«Es un paso muy importante hoy. Hemos sufrido de más, demasiado, hemos fallado muchas ocasiones, demasiadas. Las ocasiones son clarísimas, prácticamente de empujarlas. Ves que no entran, pasan los minutos,.. han defendido muy bien, son solidarios. Al final ha llegado el gol de Jordi. Sabe mejor ganar así a veces. Solventar los partidos pero nos ha faltado efectividad. Creamos mucho y no materializamos, es la tónica de la temporada. Tres puntos merecidos».

Título de Liga

«Casi está. No está, casi está. La sensación es buena. Es muy importante. Estos puntos eran claves. Descansamos ahora hasta el día 14, queda el derbi. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa en San Sebastián. Es un paso de gigante. Es muy importante estos seis puntos para nosotros».

Doble cambio en el 49′

«Ha sido la molestia de Raphinha. Tenía una molestia en la rodilla. Me ha dicho que no podía. He acelerado el cambio. Teníamos previsto que siguieran un poco más. Se ha acelerado porque tenía esa molestia y hemos aprovechado para el segundo cambio doble».

Cambio de Ansu

«He aprovechado las molestias de Gavi para ir más al ataque. Se notaba con una molestia, no estaba cómodo. Le molestaba al chutar y pasar. Hemos preferido ir al ataque. Ansu te da más asociación por dentro. Está más cerca de Robert».

Lesionados

«En principio Rafa va a ser el golpe y Gavi creemos que no es importante. Recuperar y descansar, recuperar a la gente y competir en el derbi».

Jordi Alba

«Jordi tiene un pase extraordinario, podría ser un buen centrocampista. Amaga y da pase en el momento justo. Implicación y compromiso. Está siendo un ejemplo. Hoy marca diferencias. No es una situación fácil para él. Es capaz de marcar diferencias de tres cuartos hacia adelante».

Ansu Fati

«Creo que ha estado bien. Le ha faltado el gol. Le ha faltado materializar. No le he visto con falta de confianza. Lo ha intentado. Tenía soltura. Creo que ha entrado bien al partido. Le ha faltado el gol como ha estado. No hemos estado acertados. Hemos tenido muchas clras».

Liga encarrilada

«Es un paso de gigante. Empatar hoy era un paso atrás. Hemos merecido la victoria. Por errores nuestros no ha sido un partido más holgado. Sienta mejor ganar a la épica al final. Es merecido. Hemos tenido más soltura y dinámica en la segunda parte».

Busquets

«No sé si le he convencido. Yo lo voy a intentar. Entenderé cualquier decisión. Es entendible su decisión. Es un futbolista importante para el vestuario, crucial para el equipo. Entiendo que pueda estar cansado. Vamos a ver qué decide. Vamos a esperarle».

Gavi, Raphinha y Christensen

«Estarán todos bien para el derbi. Nada es importante creo».

Falta de gol

«Es cuestión de acierto. Es deporte. Hay días que te entra todo y otros que no estás. Creo que deberíamos haber sentenciado mucho antes. Es fútbol, a veces pasa».

Arrasate

«Le he deseado suerte. Es un hito para ellos».

Victoria

«Todo cuesta, cuesta ganar. Osasuna defiende muy bien. Hemos merecido mucho más antes».

Ansu

«Las portadas de los medios no ayudan al jugador».

De Jong

«Está feliz, está contento, fuerte. La última pasada es la que tiene que mejorar pero está a un nivel extraordinario. Creo que marca diferencias en los costados».

Decisiones en fichajes

«Ya me ha tocado tomar decisiones. Tengo que decidir quién va a seguir y quién no. Espero que no toque a jugadores».