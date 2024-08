Primoz Roglic inicia su remontada en La Vuelta y deja a Enric Mas sin victoria en la Sierra de Cazorla

Primoz Roglic avisa a Ben O’Connor de que todavía tiene mucho que decir en La Vuelta a España. El ciclista esloveno ganó la octava etapa en la Sierra de Cazorla, una jornada preciosa acabada en puerto de tercera categoría en la que Roglic arañó 55 segundos al australiano (45 en línea de meta y 10 de bonificación), líder todavía con La Vuelta, pero avisado de que aquí habrá pelea. Roglic, además, dejó con la miel en los labios a Enric Mas. El ciclista español -que se coloca en puestos de podio en la clasificación general- perdió el sprint final en la que fue su mejor etapa en una gran carrera en años. Rozó la victoria, pero se la quitó Roglic.

Con unas empinadas rampas en el final de la etapa, Primoz Roglic puso la primera piedra para remontar los casi cinco minutos que le separaban de Ben O’Connor. Ya son 3 minutos y 49 segundos la distancia que les separa en la general. Más allá del tiempo recortado, Roglic lo que hizo fue avisar y recordar a O’Connor que él sigue estando allí y que la operación remontada está en marcha.

Bonita etapa la que se vivió este sábado en La Vuelta, con Roglic quitándole la victoria a Mas, que tocó el cielo por momentos en la Sierra de Cazorla pero el esloveno le devolvió a la tierra. El sprint final fue demasiado para el ciclista español, que ilusiona a los aficionados y se mete ya en tercer lugar de la general. Del podio de esa clasificación se cae un Joao Almeida que se hundió en esta etapa. Mikel Landa también peleó en la etapa en Jaén, en la que quedó en tercer lugar.

Primoz Roglic atacó a algo más de dos kilómetros de meta, le siguieron Enric Mas, Mikel Landa, y Carlos Rodríguez, pero no el líder Ben O’Connor, que sigue líder, pero avisado de que Roglic va a pelear en todo momento por recortar el tiempo perdido hace dos días. No estaba ahí Joao Almeida, tercero en la general, que perdió mucho tiempo tras no poder mantener el ritmo de Roglic.

La etapa de este sábado acabó en la Sierra de Carzorla (Jaén), un puerto de tercera categoría, tras una jornada de media montaña que arrancó en Úbeda y que pasó también por el Mirador de las Palomas, puerto de segunda categoría.

O’Connor sigue líder, pero con menos ventaja

El australiano Ben O’Connor mantiene el maillot rojo de líder de La Vuelta. Al ciclista del equipo Decathlon le vale la brutal etapa de hace dos días, cuando cogió el liderato tras meterse en una fuga de la que después acabó quedándose para sacar casi cinco minutos en la general a Roglic. Fue el gran momento en esta Vuelta y de eso sigue viviendo -y de qué manera, porque es líder de la carrera- O’Connor.

El australiano se mantiene líder, pero tiene a Roglic a 3 minutos y 49 segundos. Enric Mas es tercero, a 4:31 del líder. A 5 minutos llega el italiano Tiberi, con Mikel Landa a 5:13 del primer puesto.