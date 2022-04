Son días muy duros para la familia que forman Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez tras perder a uno de sus mellizos en el parto. El futbolista portugués no participó en el partido del Manchester United frente al Liverpool, cuya afición dio un impresionante homenaje al luso para mostrarle su apoyo en este difícil trago.

Sin embargo, con todo ese dolor, poco a poco deberán ir retomando la normalidad, como demuestra el regreso del jugador a los entrenamientos con su equipo. Este miércoles, Cristiano Ronaldo hizo de tripas corazón y volvió a ejercitarse con sus compañeros en la ciudad deportiva del United, donde se pudo ver por primera vez a CR7 tras perder a su hijo, pues un fotógrafo inmortalizó el momento de su salida en la parte trasera de su coche y algo cabizbajo.

🚨Cristiano Ronaldo was Back in The Training for Manchester United in The Morning Today, He Completed a Full Training Session. ❤️

STAY STRONG CRIS ❤️ pic.twitter.com/TsZy8Q3R6I

