Durísimo golpe para Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez y la familia que ambos han formado juntos. El futbolista portugués del Manchester United y la influencer española han anunciado este lunes la peor noticia de sus vidas, y es que uno de los bebés que esperaban ha fallecido.

«Con nuestra más profunda tristeza tenemos que anunciar el fallecimiento de nuestro hijo. Es el dolor más grande que unos padres pueden sentir. Solo el nacimiento de nuestra hija nos da la fuerza para vivir este momento con algo de esperanza y felicidad», comienzan diciendo en un comunicado emitido en sus redes sociales tras conocer la triste noticia.

«Queremos agradecer a los doctores y enfermeras por su cuidado y apoyo.

Estamos devastados por esta pérdida y rogamos privacidad en este duro momento. Bebé, eres nuestro ángel. Siempre te amaremos. Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez», finalizan ambos en ese texto que han hecho público para evitar cualquier suspicacia a la vez pedir respeto por el profundo dolor que siente toda la familia en estos momentos.

Fue a finales del pasado mes de octubre cuando la pareja anunció que esperaban mellizos. Durante estos meses ambos se han mostrado muy ilusionados con el segundo embarazo de Georgina Rodríguez, pero uno de los bebés no ha sobrevivido al parto. Un golpe muy duro en lo personal para Cristiano Ronaldo y la influencer, pero no sólo para ellos, también para todos sus familiares, para sus hijos, sus amigos… No han trascendido detalles de lo sucedido ni deben trascender, pues el jugador portugués deja muy claro en el comunicado que ha emitido en sus redes sociales que ruega privacidad por parte todos. Por otro lado, el otro bebé, una niña, parece que está bien a tenor de lo escrito por el luso.