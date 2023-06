El presidente de Legends desgrana el museo para OKDIARIO: «Es el palacio de los sueños»

Legends ya ha abierto sus puertas en pleno centro de Madrid y ofrecerá desde ya una experiencia única para los amantes del fútbol. Su presidente, Marcelo Ordás, desgrana a OKDIARIO todas las particularidades de este museo de siete plantas y la experiencia inmersiva que ofrecen. El propio presidente de Legends define este museo como «el palacio de los sueños».

«Lo primero que se me pasa por la cabeza no sólo son los más de 30 años de recuperación de estos testimonios de la historia, del patrimonio del fútbol y de lo que yo llamo la mayor pasión humana. Si no que antes de venir, y residir definitivamente en España, con esta maravillosa experiencia en Madrid, recordaba todos los viajes que hicimos invitados por presidentes, mandatarios, reyes… por Asia, Medio Oriente, Latinoamérica, Estados Unidos o Europa, pero sabiendo desde el primer día que teníamos que hacerlo en la capital mundial del fútbol, y para nosotros siempre fue, es y será Madrid. Lo que me viene a la mente es lo maravilloso que es cuando lo sueñas, pero es más maravillosa aún cuando lo consigues», reflexionaba Marcelo Ordás mirando al inicio de Legends.

De esta manera, el presidente de Legends desgrana para OKDIARIO lo que los visitantes se van a encontrar en este impresionante museo: «Los que tengan la posibilidad de disfrutar este palacio de los sueños se van a encontrar con un recorrido maravilloso por la historia del fútbol. Van a estar divididos por sectores y por competiciones. Tanto competiciones de la Liga, de la UEFA, de la Conmebol, de la FIFA, del Comité Olímpico Internacional, de leyendas y con un fuerte acompañamiento inmersivo. Cada piso tiene dos espacios y salas inmersivas. Hay un cine en cuatro dimensiones. Hay una sala de ‘Van Gogh experience’ pero relacionada con el fútbol. Definitivamente, se van a conmover. No solamente es para los españoles, es para cada amante del fútbol mundial, que se va a encontrar con un pedazo de su historia, de su cultura… Y la tecnología los va a teletransportar a ese momento de felicidad».

«La colección tiene más de 6.000 objetos y reliquias, pero hemos decidido poner lo mejor en Madrid, que son aproximadamente 600 en esta experiencia. Y que por supuesto se van a ir renovando. Y además, año tras año siempre tenemos un nuevo campeón de Liga, un nuevo campeón de Champions, de Mundial de Clubes, etc. Siempre hay captaciones de esta historia maravillosa del fútbol», señalaba Marcelo Ordás.

Pero no siempre es fácil adquirir estas reliquias: «Una la captamos a través de la familia de Giuseppe Meazza. Porque nos comentaba su bisnieto que en ese momento solamente les daban una camiseta por Mundial a los jugadores. Nosotros tenemos la pieza de Giuseppe Meazza del Mundial de 1934. Lo que también convierte a esta colección en algo único. Porque solamente hay una pieza de ese Mundial. Y luego las tres primeras camisetas que utilizó en su historia el legendario Real Madrid. Tener ese patrimonio es un orgullo mundial. El patrimonio de tener al club más ganador de la historia. El Real Madrid tiene un lugar de privilegio en Legends».