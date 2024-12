El presidente del Rayo resuelve la enigmática situación de Raúl de Tomás: «Está controlado por el club»

Al Rayo Vallecano, imbuido en una dinámica de tres derrotas consecutivas, se le multiplican los asuntos extradeportivos. Primero con James Rodríguez, cuya suplencia es cuestión de estado en Colombia y, cuanto menos, llamativo en España. Ha pasado de ser el mejor jugador de la Copa América a ser un habitual del banquillo rayista. Y después por el ‘caso Raúl de Tomás’.

Del asunto del colombiano se ocupa Iñigo Pérez, que ya ha confirmado su titularidad en Copa del Rey ante Unionistas. «Está en condiciones de ser titular». Quien no estará será Raúl de Tomás, cuya situación ha copado los focos en las últimas 24 horas. El propio técnico rayista ha confirmado su ausencia para la Copa. «Sigue teniendo problemas y no podrá acompañarnos».

RDT habita en el ostracismo más absoluta esta temporada. Sin minutos en Liga, únicamente se ha vestido de corto en una ocasión, en primera ronda de la Copa del Rey. Durante las últimas horas, el jugador se ha mostrado ilocalizable sin responder a las llamadas ni mensajes de compañeros, según Relevo.

Martín Presa, presidente rayista, se mostró tajante sobre la situación del futbolista. «Raúl de Tomás es un jugador que está de baja, controlado por los servicios médicos del club, como no puede ser de otra forma. No está desaparecido, en absoluto. ¿Qué lesión es? No es una lesión física, sino una enfermedad común, que conoce el doctor, yo no me voy a aventurar», aseguró el máximo dirigente de la entidad en el Chiringuito.

Íñigo Pérez, técnico rayista, había explicado horas antes, en la previa del partido de Copa que el equipo de la franja disputa este miércoles contra el Unionistas, que RDT «sigue enfermo, todavía tiene problemas. No se ha podido recuperar y no va a poder acompañar al equipo».

El agente del futbolista, va más allá. «Raúl es una persona introvertida, con personalidad, pero creo que es trabajo de los técnicos saber adaptar a cada uno. Como un profesor en un colegio. Cada uno tiene una conducta y lo que hay que hacer es integrar a todos». La situación de RDT se recrudece. Alejado de los terrenos de juego en lo deportivo y en el centro de la polémica en lo extradeportivo.