La presidenta de la Liga F blanquea a Mapi León: «Es un lance del juego, no hay que sacarlo de contexto»

Beatriz Álvarez se ha pronunciado sobre el tocamiento que Mapi León le hizo a Daniela Caracas en sus genitales. La presidenta de la Liga F y vicepresidenta de la RFEF no ha dudado en quitarle hierro al asunto, aunque podría tratarse de una agresión sexual, y ha afirmado que se trata de «un lance del juego», comprando el discurso de la futbolista del Barcelona. «En el lance del juego hay gestos que pueden ser antideportivos, puede haber agresiones, también de otra índole, y hay que verlo con esa perspectiva y no sacarlo de contexto, porque es el contexto de la competición», ha señalado la presidenta de la patronal.

La presidenta de la liga femenina ha defendido que también este tipo de gestos se dan «en el fútbol masculino», y aunque ha señalado que no quiere «restarle importancia», lo ha calificado como un «lance del juego» o «gesto antideportivo». Todo, a pesar del comunicado del Espanyol en el que afirma que Daniela Caracas sintió que se «vulneraba su intimidad» cuando Mapi León le tocó en sus partes mientras esperaban a que se sacara un córner.

Álvarez ha destacado que desde la patronal no pueden «entrar en cada una de las cosas que pasan», escudándose en que no es su «competencia». La presidenta de la Liga F ha explicado que no quiere «restar importancia» a lo sucedido, pero lo ha calificado una vez más como «forcejeo», a la vez que decía que «ha habido más situaciones así». Pese a ello, hasta la fecha no se habían visto imágenes de semejante gravedad en el fútbol femenino español.

Desde la Liga F se habrían puesto en contacto con los dos clubes para conocer la versión de ambas futbolistas. Beatriz Álvarez señala que, una vez que han hablado con Espanyol y Barcelona, cada club está en una postura distinta: «No se encuentran, que sería lo más fácil». Por ello, en lugar de ponerse del lado de la presunta víctima, señala que «habiendo dos versiones tenemos que respetar a ambos».

«Es complicado. Debemos estar cerca y escucharles, pero no tenemos una competencia disciplinaria para intervenir», ha señalado la presidenta de la patronal y vicepresidenta de la RFEF.

Protección a Mapi León

Por su parte, el Espanyol ha sido bien claro cada vez que se ha pronunciado al respecto. Lo de Mapi León fue una vulneración de la intimidad de Daniela Caracas, como han señalado desde el club. En su comunicado, señalaron que esperaban que «este tipo de situaciones sean tratadas con la seriedad que merecen», algo que por el momento no está sucediendo.

El club reveló su «total descontento y condena» de los actos cometidos por Mapi León en el derbi ante el Espanyol. «Realizó un gesto que vulnera la intimidad de nuestra jugadora. Si bien Caracas, en el momento, no pudo reaccionar a causa del impacto que le causó la situación; posteriormente, al asimilar lo sucedido, tomó conciencia de la gravedad del gesto, pero optó por no reaccionar airadamente para evitar una sanción disciplinaria», apuntaron desde el equipo barcelonés.