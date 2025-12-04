El preocupante estado de Lubo Penev: ha perdido 30 kilos en un mes y el tratamiento cuesta 300.000 euros

La españa futbolística sigue conmocionada tras conocer el estado de salud de Lubo Penev, mítico delantero que compitió en Liga española durante la década de los 90. El ex futbolista búlgaro ha sido hospitalizado de urgencia en Alemania y su pronóstico es grave. Según las informaciones disponibles, Penev fue trasladado a un centro médico debido a una complicación severa que está relacionada con un cáncer que tuvo hace algunos años. Juanjo Rodri, la persona clave para que llegara al fútbol español hace tres décadas, ha arrojado algo de luz sobre la delicada situación de Penev.

«El estado es muy complicado, muy preocupante», explicó en Radio Marca, añadiendo que Penev se encuentra «estable, a la espera de que se decida aplicarle un tratamiento». El ex delantero «ha perdido en menos de un mes 30 kilos de peso», añade la persona que más apostó por el ariete en su día, que sigue en contacto directo con su familia a día de hoy. Un Juanjo Rodri que reconoce que Penev sufre «un inicial cáncer de riñón que se ha extendido a otros órganos». El tratamiento previsto, basado en inmunoterapia, sería «paliativo, de intentar frenar el avance de la metástasis», cuenta según las explicaciones de los propios médicos.

El coste del tratamiento de Penev

Lubo Penev está siendo tratado en una clínica privada de Augsburgo (Alemania), y los costes son muy elevados. Juanjo confirmó que la horquilla estimada es «entre los 250.000 y los 300.000 euros». Por ello, se ha abierto una vía de colaboración económica y se espera que los clubes por los que pasó Penev puedan ayudar al ex futbolista: «Supongo que todos optarán por la colaboración.

«Ha sido un símbolo del valencianismo durante mucho tiempo», afirmaba emocionado Juanjo. «Jamás he visto una reacción del público tan importante. El grito de ‘Lubo, Lubo’ casi se identificaba con el propio Valencia», añade explicando lo importante que fue el delantero para el valencianismo, que está conmocionado tras conocerse el preocupante estado de salud de Penev.