Preocupación por Pelé: hospitalizado de urgencia en Brasil

Pelé ha sido hospitalizado de urgencia. Según informaron medios brasileños, la leyenda del fútbol mundial, de 82 años, ha sido ingresado en un hospital de Sao Paulo después de que la quimioterapia no haya tenido una respuesta positiva en su cuerpo. Se habría confirmado que sufre una hinchazón generalizada, un edema generalizado y también se identificó una «insuficiencia cardíaca descompensada».

Su hija confirmó a través de las redes sociales que Pelé está ingresado pero que no hay ningún tipo de emergencia. «Hola mis amigos. Mucha alarma en los medios hoy con respecto a la salud de mi padre. Está en el hospital regulando la medicación. No hay una emergencia o una nueva predicción terrible. ¡¡Realmente y verdaderamente, apreciamos la preocupación y el amor!!», confirmó.

El estado de salud es cuestión de estado desde que el pasado mes de septiembre de 2021 se le detectara un tumor en el colon. En febrero ya pasó 15 días ingresado por una infección urinaria y en esta ocasión ha vuelto a ser ingresado después de que los médicos confirmaran que la quimioterapia no haya tenido resultados positivos en el cuerpo del considerado por muchos como mejor futbolista de todos los tiempos.

Fue el pasado 31 de agosto cuando comenzaron los problemas para un Pelé cuya salud ya había dado que hablar en los últimos tiempos. A finales de agosto de 2021, se sometió a un reconocimiento médico postergado por la pandemia y ahí se le detectó el cáncer de colon del que se lleva tratando desde hace más de un año.

«Estoy ganando este partido»

A finales de verano de 2022, Pelé tuvo que emitir un comunicado en las redes sociales desmintiendo las noticias que hablaban de un fallecimiento próximo de la leyenda del fútbol mundial. «Tuve que publicar esto porque existen noticias falsas circulando sobre este asunto. Esto me decepciona, pero no me afectará. Estoy ganando este partido», afirmó en su cuenta oficial de las redes sociales.