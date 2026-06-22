Premier Pádel de Valladolid P2: cuándo empieza, así queda el cuadro, horarios y cómo ver por TV en directo los partidos

Los amantes del pádel en España siguen disfrutando del circuito, ya que ahora se celebra un Premier Pádel de Valladolid P2 que promete ser apasionante y que va a tener de todo, ya que la Plaza Mayor de dicha ciudad será el epicentro mundial de este deporte que tantos aficionados atrae. Te contamos la fecha, el horario y el canal de televisión para ver todos los partidos que se disputen durante la competición.

Cuándo empieza el Premier Pádel de Valladolid P2

El circuito regresa a la acción y este martes 23 comenzará el cuadro principal del Premier Pádel de Valladolid P2. La gran final de este torneo que se disputará en la Plaza Mayor de la ciudad está programada para el domingo 28 de junio, por lo que tendremos una semana emocionante en la localidad pucelana, ya que tenemos que recordar que la fase clasificatoria se empezó a jugar el domingo 21.

Dónde se juega el Premier Pádel de Valladolid P2

Como ya hemos mencionado, la pista central de este Premier Pádel de Valladolid P2 estará situada en la mítica Plaza Mayor de la ciudad pucelana, pero todos los amantes de este deporte podrán ver más partidos en otras tres canchas que estarán en el entorno de la Acera de Recoletos. Todas ellas han sido montadas debido a la celebración de esta competición en la que Arturo Coello es uno de los grandes reclamos porque es de Mojados, un pueblo vallisoletano.

Cuadro del Premier Pádel de Valladolid P2

Como suele ser habitual, las mejores parejas del planeta ya se han clasificado directamente para los octavos de final del Premier Pádel de Valladolid P2. En un lado del cuadro encontramos a la pareja formada por Arturo Coello y Agustín Tapia, que está atravesando un grandísimo momento. En su camino hacia la final tendrán que enfrentarse, previsiblemente, a duplas como Juan Lebrón o Leandro Román Augsburger.

Por el otro lado del cuadro del Premier Pádel de Valladolid P2 encontraremos a otras parejas muy potentes que tratarán de darlo todo en la Plaza Mayor para llevarse el título. Franco Stupaczuk y Miguel Yanguas, al igual que Alejandro Galán y Federico Chingotto, están en los octavos y podrían verse las caras en las semifinales.

Horarios de los partidos del Premier Pádel de Valladolid P2

Martes 23 de junio, primera ronda. Comienzan a las 19:00 horas.

Miércoles 24 de junio, segunda ronda. Comienzan a las 9:00 horas.

Jueves 25 de junio, octavos de final. Comienzan a las 17:00 horas.

Viernes 26 de junio, cuartos de final. Comienzan a las 9:00 horas.

Sábado 27 de junio, semifinales. Comienzan a las 9:00 horas.

Domingo 28 de junio, final del Premier Pádel de Valladolid P2. Comienzan a las 17:00 horas.

Cómo ver por televisión y en vivo online el Premier Pádel de Valladolid P2

Todos los aficionados que estén siguiendo esta modalidad deportiva que es tan vibrante podrán ver el Premier Pádel de Valladolid P2 como lo han venido haciendo durante todo el circuito. El canal de Youtube de la organización ofrecerá las primeras rondas, pero una vez se alcancen los cuartos de final serán Movistar+ y Red Bull TV los medios que ofrecerán en directo y en vivo por televisión todo lo que ocurra en la ciudad pucelana.

Qué día es la final del Premier Pádel de Valladolid P2

Como ya hemos citado anteriormente, todos aquellos aficionados que quieran disfrutar del Premier Pádel de Valladolid P2 van a vivir unos días apasionantes en esta competición que reparte una bolsa de premios que asciende hasta los 264.534 euros. El partido definitivo será el domingo 28 de junio en la Plaza Mayor y todo comenzará a las 17:00 horas, una menos en las Islas Canarias, con un día que se decidirá quién gana en el cuadro femenino y en el masculino.

El calendario del Premier Pádel 2026