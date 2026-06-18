Entradas para el Premier Pádel de Valladolid P2: cuánto cuestan y cómo comprarlas

Valladolid se convertirá durante la próxima semana en el epicentro del pádel mundial con la celebración del Premier Pádel Valladolid 2026. El torneo, en el que participarán los mejores del mundo, se celebrará entre el 21 y 28 de junio en la Playa Mayor de la ciudad, donde estará situada la pista principal del evento. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el Premier Pádel Valladolid 2026 y cómo comprar las entradas.

El Premier Pádel Valladolid se disputa entre el 21 y el 28 de junio en la Plaza Mayor de la ciudad. Después del torneo celebrado en Valencia la pasada semana y antes de irse a Burdeos, la capital vallisoletana acogerá durante la próxima semana a las mejores raquetas del mundo. Arturo Coello, Agustín Tapia, Ale Galán, Federico Chingotto, Juan Lebrón y Leandro Roman Augsburger ya han confirmado asistencia en el torneo.

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Cuándo y dónde se juega el Premier Padel de Valladolod P2

El Premier Pádel Valladolid 2026 se jugará en la Plaza Mayor de la ciudad entre este 21 y 28 de junio. La clasificación se disputará entre el día 21 y 23 de junio y, a partir de ahí, se disputará el cuadro final del torneo. Este es el calendario:

Primera ronda: 23 y 24 de junio a partir de las 09:00 horas.

Octavos de final: 25 de junio a partir de las 17:00 horas.

Cuartos de final: 26 de junio a partir de las 09:00 horas.

Semifinales: 27 de junio a partir de las 09.00 horas.

Final: 28 de junio a las 17:00 horas.

Precio de las entradas para el Premier Padel de Valladolid P2

El precio de las entradas para el Premier Padel de Valladolid depende del día. El miércoles 24 se pueden adquirir por 15 euros en grada alta y 25 euros en grada alta. Para la jornada del jueves de octavos de final, los precios van desde los 25 a los 40 euros, mientras que las semifinales se podrán ver por 47 euros en grada alta y 56 euros en grada baja. La fase previa que se disputará los días antes se puede ver por sólo cinco euros.

Dónde comprar entradas para el Premier Padel de Valladolid P2

Las entradas para el Premier Padel de Valladolid se pueden adquirir en la página web oficial del torneo, a la que puedes acceder AQUÍ.