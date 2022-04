El mundo del fútbol sigue conmocionado por la triste noticia del fallecimiento de uno de los hijos de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez en el parto de mellizos. Afortunadamente, una hermana del futbolista portugués ha revelado que la influencer y la otra bebé se encuentran en buen estado de salud, pero el mazazo para la pareja y toda su familia es grande, tal y como reflejan en el comunicado emitido por el jugador en sus redes.

En estos temas la rivalidad desaparece, y si no que se lo digan a la afición del Liverpool, que prepara un bonito y emotivo detalle a Cristiano Ronaldo tras perder a su pequeño. En Inglaterra apuntan esta preciosa iniciativa de los reds, que quieren rendir un homenaje al luso tras la tragedia familiar. La idea es que el minuto 7 del partido que enfrenta esta noche al Liverpool y al Manchester United las gradas de Anfield rompan en aplausos para solidarizarse con el futbolista, una ovación que de producirse será muy especial para CR7.



Por el momento es una incógnita si Cristiano Ronaldo jugará este partido. El United todavía no ha dado la convocatoria para un encuentro en el que el Liverpool se juega el liderato de la Premier y el equipo de CR7 busca afianzarse en la zona Champions, es decir, un duelo muy importante. Sin embargo, el fútbol pasa a un segundo plano por completo cuando ocurre una desgracia como esta, por lo que cabe la posibilidad de que el portugués se quede apoyando a Georgina Rodríguez y no dispute el partido.

En cualquier caso, estará muy presente en Anfield Road si la afición del equipo rival finalmente lleva a cabo esa iniciativa de brindarle una ovación en el minuto 7 del encuentro para apoyarle en estos tristes y duros momentos para él y su familia.

You have our complete love and support, @Cristiano ❤

— Manchester United (@ManUtd) April 19, 2022