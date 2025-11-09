Potente debut de Granollers y Zeballos: triunfo sobre los vigentes campeones de las ATP Finals

Ya lo decía Granollers a OKDIARIO antes de debutar en las ATP Finals. «El objetivo es llegar lo más lejos posibles». Este domingo ha puesto junto a Zeballos la primera piedra en ese camino al derrotar (6-4, 4-6 y 10-6) en el super tie break al tándem alemán Kevin Krawietz y Tim Puetz, vigentes campeones del torneo. Granollers y Zeballos parten como terceros cabeza de serie del cuadro y tiene por delante en fase de grupos un inflamable partido contra la pareja italiana.

Noticia en desarrollo…