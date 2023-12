Alineación probable del Barcelona – Almería: Xavi apostará por un centro del campo experimental

El Barcelona se mide este miércoles 20 de diciembre al Almería en la decimoctava jornada de la Liga EA Sports. La situación es crítica en el club por los resultados obtenidos en las últimas jornadas y el puesto de Xavi Hernández pende de un hilo pese a los intentos de éste y los altos cargos de mostrar tranquilidad y normalidad. Es por esto por lo que el técnico egarense irá con todo en este partido: sacará la mejor alineación posible para asegurarse el triunfo y los tres puntos en el Barcelona – Almería.

Con la apuesta firme en Iñaki Peña tras la lesión de Marc-André Ter Stegen, las opciones bajo palos pese a los 10 goles encajados por el meta en los últimos seis partidos, los que lleva el alemán lesionado. En estos encuentros, cuatro de Liga y dos de Champions League, el alicantino sólo ha logrado dejar la portería a cero en uno de ellos, el disputado ante el Atlético de Madrid. Desde que está bajo palos, dos victorias, dos empates y dos derrotas.

La línea defensiva más sólida a ojos de Xavi ya está definida. El técnico ha perdido confianza en Alejandro Balde, que en las últimas semanas ha visto cómo ha caído en picado su participación pese a la titularidad ante el Valencia. De hecho su lugar lo ocupará Joao Cancelo, a pierna cambiada, dejando el carril derecho para Jules Koundé. Andreas Christensen y Ronald Araujo ocupan el eje central de la zaga en esta alineación del Barcelona en la que Xavi irá con todo ante el Almería. Marcos Alonso e Íñigo Martínez, lesionados.

Problemas en el centro del campo. Con la lesión de Gavi, que se pierde toda la temporada y el Barça anda en la búsqueda de un futbolista que incorporar en su lugar, cualquier otra baja deja sin garantías a Xavi Hernández, que no puede contar por sanción con Frenkie de Jong y tampoco a Pedri González por una lesión muscular de última hora. Ilkay Gündogan se queda como fijo en la medular y busca acompañantes. En tal tesitura la lógica dice que Fermín debe ser uno de ellos y el otro bien podría Oriol Romeu, pese lo tocado que llega por sus últimas actuaciones. Sergi Roberto, otra solución.

Por último, a nivel ofensivo también parece medianamente claro por donde irán los tiros en la alineación del Barcelona ante el Almería. Xavi no se puede permitir más tropiezos y es por eso que volverá a contar en su tridente con Joao Félix y Raphinha en los extremos y por Robert Lewandowski como la referencia en ataque del equipo pese a los pobres números que está dejando el polaco en esta segunda temporada en el club, sin alternativas factibles a él de no ser por La Masía o el rol de Ferran Torres como 9 móvil. Xavi está a la espera de Vitor Roque como delantero que dé un respiro al polaco, aunque ya confesó que no quiere darle más peso del debido a los jóvenes como puede ser su caso o el de Lamine Yamal.

Alineación del Barcelona

Iñaki Peña; Koundé, Araujo, Christensen, Cancelo; Oriol Romeu, Gündogan, Fermín; Raphinha, Lewandowski y Joao Félix.

Alineación del Almería

Luis Maxiian; Pozo, Chumi, Montes, Édgar, Akieme; Baba, Lopy; Arribas, Leo Baptistao y Embarba.