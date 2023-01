En Portugal confirman la ruptura entre Cristiano Ronaldo y Mendes

Cristiano Ronaldo ha dado un giro de 360 grados a su vida profesional y personal con el fichaje por el Al Nassr. En el aspecto deportivo, el ‘7’ deja el fútbol de élite por un liga de menor nivel y todavía muy en desarrollo respecto a Europa. En lo personal, dejará de estar asesorado por Jorge Mendes, el que se ha sido su representante durante toda su carrera desde que se diera a conocer en el Sporting de Lisboa allá por el año 2003. Al menos así lo aseguran desde Portugal.

Y es que esta ruptura comenzó a fraguarse cuando el Manchester United no consiguió clasificarse para la Champions League esta temporada. Desde ese momento, Ronaldo pidió a Jorge Mendes que le buscara un destino en Europa con la condición de que jugara la máxima competición. No obstante, el mercado de fichajes de verano dio un golpe de realidad al ex del Real Madrid, que veía como todos los equipos a los que se ofrecía era rechazado por sus tremendas exigencias.

Esto provocó que Ronaldo tuviera que quedarse contra su voluntad en el Manchester United. Por si no fuera poco, la llegada de Ten Hag al banquillo de Old Trafford acabó por desesperar al luso. El técnico holandés tomó la decisión de darle un rol de suplente, cosa que no gustó nada al cinco Balones de Oro. El enfado era cada día mayor por las continuas suplencias, pero el jugador de 37 años no hablaba públicamente.

Pero cuando se produjo el parón de los equipos para el Mundial de Qatar, Ronaldo rompió su silencio en una entrevista con Piers Morgan. Y vaya que si lo rompió. El jugador portugués atacó sin reparos al que todavía era su equipo y a su entrenador. Esto, según informa el diario portugués Público fue la gota que colmó el vaso en su relación con Jorge Mendes. Al representante no le gustó nada esta entrevista en la que con estas palabras ponía punto y final a su estancia en Manchester. Días después se oficializaba la rescisión de contrato entre el jugador y el equipo de Old Trafford.

Por otro lado, Vitor Pinto, subdirector del diario portugués Récord ha reconocido que la relación entre Ronaldo y Jorge Mendes fue debilitándose poco a poco hasta el punto de «de decirle verdades a Cristiano que no le sentaron bien».

Negociaciones paralelas

Ronaldo quería vivir una última experiencia en la élite y para ello pasaba por seguir en Europa. Para ello, su plan era realizar un gran Mundial en Qatar para poder convencer a algún club europeo. Pero la realidad fue otra. Portugal y Cristiano quedaron eliminados en los cuartos de final ante Marruecos y siendo este suplente tanto en los octavos ante Suiza como en el día ante Marruecos.

Su desapercibida actuación en el Mundial hizo que el Al Nassr fuera su única opción viable. Por ello, las negociaciones fueron llevadas y comandadas (por petición de Ronaldo) no por Jorge Mendes, sino por su manager personal, Ricardo Regufe, dejando a las claras que la relación entre el representante y el jugador estaba rota. Su fichaje por el equipo árabe produjo el final de la sociedad Ronaldo-Mendes, que duró 20 largos años.