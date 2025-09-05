El mundo del deporte en Brasil se tiñó de luto tras la repentina muerte de Antônio Edson dos Santos Sousa Un portero de fútbol sala más conocido por Pixé Falleció apenas unos segundos después de detener un penalti, mientras lo celebraba

El mundo del deporte en Brasil se tiñó de luto tras la repentina muerte de Antônio Edson dos Santos Sousa, más conocido como Pixé, un portero de fútbol sala de 31 años que falleció apenas unos segundos después de detener un penalti durante un torneo local. El trágico hecho ocurrió el pasado miércoles en el Gimnasio Municipal José William de Freitas, en el municipio de Augusto Corrêa, situado en el noreste del estado de Pará.

Según se puede ver en el vídeo, Pixé detuvo un lanzamiento desde los nueve metros y en medio la euforia por la parada, el portero se levantó para celebrar con uno de sus compañeros, pero se desplomó en sus brazos. Aunque fue atendido rápidamente y trasladado de urgencia, nada pudieron hacer los servicios médicos por reanimarlo y acabó perdiendo la vida de esta manera tan trágica.

La noticia de su fallecimiento ha conmocionado a todos en su ciudad, donde Pixé era muy querido no solo por su trayectoria en el fútbol sala, sino también por su cercanía y alegría fuera de las pistas. A través de redes sociales, amigos, familiares y equipos locales expresaron su pésame y recordaron su pasión por el deporte y lo buena persona que era.