La polémica razón por la que Djokovic estará en las ATP Finals 2022

Novak Djokovic jugará un año más las ATP Finals, torneo en el que se decide al maestro del año, en este caso un 2022 en el que la clasificación del tenista balcánico ha tenido que darse por otro método diferente al pase habitual por ranking y prácticamente inédito por las condiciones excepcionales vividas durante el curso. Djokovic podrá jugar para llevarse su sexta Copa de Maestros debido a que ganó un Grand Slam, Wimbledon, ya que antes del Masters 1000 de París-Bercy se encontraba fuera de los ocho mejores del año en la Race ATP.

El motivo por el que Djokovic estará en Turín, sede de las ATP Finals desde 2021, es que se encuentra metido en el Top 20 de la Race y tiene el plus de haber conquistado un Grand Slam. Una norma del circuito otorga la presencia automática –siempre que haya disponibilidad del jugador– a cualquiera que cumpla estas dos premisas. Por tanto, Nole está clasificado para el Torneo de Maestros con todas las de la ley.

Djokovic conquistó Wimbledon el pasado mes de julio, con la excepcionalidad de que el torneo londinense no pudo repartir puntos ATP en 2022 debido a la decisión unilateral de los organizadores de vetar a los tenistas rusos y bielorrusos de su competición. La ATP tomó la medida correspondiente de que los tenistas no ganaran puntos para la clasificación, motivo por el cual Nole se quedó sin los 2.000 que le corresponderían y que le hubieran metido de forma holgada entre los ocho mejores tenistas del año.

La decisión de que Djokovic entre en las ATP Finals es clara, legal y hasta merecida si atendemos a todos los precedentes, pero hay quien no está del todo de acuerdo con lo sucedido y sus consecuencias, deslizando un trato de favor al pentacampeón de las ATP Finals. Cameron Norrie, uno de los tenistas que pelearon casi hasta el final por una plaza entre los contendientes a maestro, analizó la situación con unas declaraciones no demasiado favorables a Djokovic y, sobre todo, a las normas ATP. “Está claro que Novak se ha clasificado debido a Wimbledon, así quees un poco extraño. No sé si existía esa regla antes o no, pero me resulta un poco injusto, supongo que también lo es para Nick Kyrgios: perdió en la final y no recibió absolutamente nada. Ya sabía que no iba a recibir puntos en ningún momento, pero pensaba que aún podría tener posibilidades», denunció Norrie.

Estas no han sido las únicas palabras en contra de la inscripción ‘gratuita’ de Djokovic pese a no ser uno de los ocho mejores. Stuart Druguid, agente de Kyrgios, habló sobre Wimbledon y los beneficios que encuentra Nole y no su representado, como finalista del torneo. “Antes que nada, Djokovic merece estar en Turín. Sin embargo, resulta arbitrario que él sea el único jugador que se beneficia de su actuación en Wimbledon. Los contratos por patrocinadores de los jugadores se ven afectados por su ranking a final de año y por si se han clasificado o no a las ATP Finals. Muchos, como Nick, se quedarán sin un duro, mientras que Novak lo habrá recibido todo», explicó.

Jugadores clasificados para las ATP Finals

– Carlos Alcaraz

– Rafael Nadal

– Casper Ruud

– Daniil Medvedev

– Novak Djokovic

– Stefanos Tsitsipas

– Félix Auger-Aliassime

– Andrey Rublev