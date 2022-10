Djokovic: «Estoy seguro de que Nadal intentará destronar a Alcaraz»

El regreso de Novak Djokovic a las pistas se ha dado con un alto rendimiento en lo deportivo y expectativas aún más altas de cara al futuro más inmediato. En el horizonte del serbio aparece un final de 2022 en el que el Masters 1000 de Paris-Bercy y las ATP Finals podrían volver a acercarle al número uno del mundo. Sin embargo, el serbio, que no tiene opciones tangibles de coronarse en este final de año, sí piensa que el actual líder del ranking, Carlos Alcaraz, tendrá un duro trabajo para mantener el puesto debido a otra vuelta a competición, en este caso la de su archirrival, Rafael Nadal.

Todo sucedió como parte de una entrevista en la que Djokovic se centró en hablar de su potencial regreso al Open de Australia, que aún no está confirmado debido al veto del Gobierno del país organizador por el escándalo vivido en enero de 2022 y que acabó con su deportación. Pero Nole no sólo fue preguntado por ello, si no también por lo que pueda ocurrir en este final de temporada en el circuito ATP que actualmente lidera Alcaraz. “Es el número uno del mundo y es el mejor. No hay más. El ranking muestra que jugué menos y que me quitaron muchos puntos porque Wimbledon no contó. Tal vez la situación sería diferente en otras circunstancias», analizó Djokovic, teniendo en cuenta su baja obligada en dos Grand Slam y el no contar con los puntos de Wimbledon.

«Pero Alcaraz se merece estar donde está y le felicito por todos sus éxitos. Es genial para el tenis que un chico tan joven logre resultados históricos porque atrae mucha atención nueva y aire fresco al tenis, y todos nos beneficiamos de ello. Estoy seguro de que Nadal intentará destronarlo a finales de año porque aún tiene la oportunidad de hacerlo”, concluyó, dejando una puerta abierta a un potencial sorpasso de Rafa, que jugará el Masters 1000 de Paris-Bercy y las ATP Finals después de casi dos meses de ausencia en el circuito.

Confiado en jugar el Open de Australia

La entrevista, con el medio serbio Sportal, viene a colación de las últimas informaciones, que volvían a apartar a Djokovic del Open de Australia para 2023, algo con lo que no está de acuerdo el tenista balcánico. «Sobre el hecho de que viaje a Australia, hay señales positivas, pero aún no hay nada oficial. Sigo en contacto con mis abogados en Australia. De hecho, ellos están hablando con las autoridades para encargarse de mi caso. Espero tener una respuesta en las próximas semanas, sea cual sea, pero espero que sea positiva, y así tendré el tiempo suficiente para preparar el inicio de temporada si este inicio tiene lugar en Australia”, afirmó Novak, confiado en poder jugar un torneo que ha conquistado hasta en nueve ocasiones.

«Realmente quiero ir allí, me vi superado por lo que pasó este año y solo quiero jugar al tenis, que es lo que se me da mejor. Australia siempre ha sido el lugar en el que he jugado mi mejor tenis, y los resultados hablan por sí solos, así que estoy muy motivado para ir allí. Esta vez, más incluso, así que espero que me den una respuesta positiva para ir», añadía Djokovic, a colación de su buen rendimiento siempre que ha podido jugar en el Open de Australia.

Los objetivos de Djokovic para 2023

Sobre su estrategia de cara a 2023 y lo sucedido en 2022, Djokovic espera que las cosas cambien y pueda disputar todos los Grand Slam. «En el tramo final jugué un buen tenis en tierra batida, gané en Roma y jugué un Roland Garros bastante bueno. Tras ello gané Wimbledon y dos torneos más para seguir con mi racha ganadora. No quiero entrar en más detalles, pero espero que las cosas vuelvan a la normalidad en Australia y en Estados Unidos y que me dejen jugar allí de nuevo, porque algunos de los torneos más grandes del mundo se juegan en estos dos continentes”, finalizó.