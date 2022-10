España ya tiene equipo oficial para luchar por la Copa Davis del 22 al 27 de noviembre en el José María Martín Carpena de Málaga. La ya conocida ausencia de Rafa Nadal del torneo en este 2022 vuelve a dejar al número uno del mundo, Carlos Alcaraz, como gran líder del equipo de cara a la cita decisiva, donde el equipo nacional peleará en las series de cuartos, semifinales y final por una nueva Ensaladera de campeón. Junto a Alcaraz formarán dos clásicos como Pablo Carreño y Roberto Bautista, mientras que Marcel Granollers será el especialista en dobles. La lista queda incompleta y a la espera de la elección del tenista que ejerza la función de quinto hombre y comodín por si hay alguna lesión durante la concentración.

El capitán español de Copa Davis, Sergi Bruguera, anunció este lunes en una comparecencia los nombres de los elegidos para disputar la fase final del torneo. Esta será la tercera aparición de España en la presente edición, después de solventar con éxito tanto la previa ante Rumanía como la fase de grupos de las finales, donde superaron a Canadá, Serbia y Corea del Sur en una cita vivida en la Fonteta de San Luis, en Valencia.

Nadal, principal ausencia de la lista, renunció en el mes de enero, tal y como confirmó Sergi Bruguera en su comparecencia este lunes en Barcelona, donde anunció a los elegidos. «A principio de año ya me dijo que no contase con él, que no estaría para la Copa Davis. Siempre lo ha estado, pero esta vez no lo está. Tiene el derecho a escoger. Ha ganado muchas Copa Davis», afirmaba el capitán sobre el tenista balear, quien también habló de las fechas de elección del quinto contendiente español. «El quinto jugador me lo reservo para darlo porque queda un mes y esperaré a que acaben todos los torneos. Todos los equipos son muy fuertes, pero Croacia tiene a Cilic, campeón de ‘Grand Slam’ y su superficie favorito es bajo techo. Coric en el mejor momento de su carrera».

Carlos Alcaraz será el líder indiscutible de una España que presenta un equipo muy fuerte pese a la ausencia de Rafa Nadal, quien optó por realizar una gira sudamericana con cinco partidos de exhibición en las fechas de celebración de la Copa Davis. Además de Alcaraz, indiscutible número uno que incluso podría emplearse en algún partido de dobles, Pablo Carreño y Roberto Bautista se pelearán por la función de número dos, con el asturiano como favorito además para acompañar al experto Marcel Granollers en un punto de dobles que puede ser más decisivo que nunca en el torneo.

Croacia, duro escollo en cuartos

El rival de España en los cuartos de final de la Copa Davis, en una eliminatoria que se disputará el próximo 23 de noviembre, es Croacia. El combinado balcánico tiene expectativas de viajar con todo a Málaga y emplearse con un quinteto en el que destacan Marin Cilic y Borna Coric en los individuales y los expertos Mate Pavic y Nikola Mektic en dobles. La presencia de Coric está en entredicho debido a sus problemas de hombro, que le han apartado del circuito ATP desde la cita de Tokio. En caso de superar esta eliminatoria, el equipo español de Copa Davis pasaría a semifinales, donde el rival saldría del duelo entre Australia y Países Bajos.