Polémica con una portada que insinúa un acercamiento entre Rubén Neves y la viuda de Diogo Jota: «Vergüenza»

Escándalo y polémica en Portugal con la última portada de la revista TV Guia.

Rúben Neves, futbolista del Al-Hilal y uno de los mejores amigos de Diogo Jota en el mundo del fútbol, se indignado con la portada de la publicación lusa en la que se insinúa que podría tener algo más que una amistad con la viuda del que fuera jugador del Liverpool, Rute Cardoso, tras su fallecimiento a los 28 años en un accidente de tráfico en España.

«Rúben Neves y Rute. Unidos tras la muerte. Cómo la viuda de Diogo Jota se apoya en su mejor amigo», publica la revista en portada, algo que sería normal y totalmente comprensible. El problema es que en la foto que utilizan para ilustrar esa noticia, Rubén Neves y Rute Cardoso parece que podrían estar besándose, es decir, insinúan un posible romance entre ambos, algo que ha indignado al futbolista luso.

O Grupo Media Livre é um verdadeiro desastre jornalístico e um insulto à ética. O que estão a fazer com a Rute e com o Rúben Neves é uma falta total de respeito pela família de ambos. Cortam frames, escolhem imagens fora de contexto para fazer parecer outras coisas… que… pic.twitter.com/DsaAuTVOig — McQueeИ Infos 🚗 (@McQueenInfos) September 10, 2025



Lejos de callarse o dejarlo pasar, Rubén Neves ha respondido a la revista a través de un mensaje público en las redes sociales. El jugador contesta con dureza al citado medio por especular de esta manera, sin ningún tipo de respeto por la viuda de Diogo Jota, ni por él ni su familia, pues lleva once años con su mujer, siendo felices y sin generar ningún tipo de rumor ni polémica.

«Siempre creo en lo bueno de las personas. Me han advertido que no lo haga, me he equivocado, y nunca deseo el mal a nadie. La persona que eligió esta foto para la portada de la revista no merece ser feliz, así como su elección tampoco lo fue. Mi esposa, Débora Lourenço, y yo hemos estado juntos más de 11 años, felices, con una familia que me enorgullece, y en todo este tiempo nunca hemos estado involucrados en ninguna controversia», dijo.

«Hemos hecho lo posible por ayudar a Rute y su familia de la mejor manera. La elección de esta foto es tan desafortunada como la persona que la escogió y quien la publicó. Respeto que cada uno tenga su trabajo y quiera hacerlo lo mejor posible, pero no respeto a quienes no respetan a los demás .Una vez más, digo que estoy orgulloso de la mujer que tengo, de la familia que tengo. Estamos orgullosos de Rute, por la fuerza que ha demostrado, estamos aquí para lo que sea necesario, ella lo sabe. Gracias», finalizó en un comentario que está dando la vuelta al mundo.