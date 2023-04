‘Pole’ para Verstappen y los Mercedes sorprenden a Alonso y Sainz

Agridulce sesión de clasificación para los pilotos españoles en el Gran Premio de Australia. Parecían tener herramientas para luchar por la primera línea, pero se tuvieron que conformar con la cuarta posición de Fernando Alonso y la quinta de Carlos Sainz. Ambos se vieron sorprendidos por los Mercedes, que dieron la sorpresa en la Q3 después de volar bajo el radar durante todo el fin de semana. Y por delante de todos, Max Verstappen, que se encuentra ante una ocasión inmejorable de afianzar su liderato, ya que Sergio Pérez cayó en la Q3 y se erigió en el gran damnificado del día.

La tercera carrera del Mundial de Fórmula 1 arrancará con un Red Bull en primera posición y otro en la última. El escenario soñado para Verstappen, que tiene muchas ganas de arrearle un sopapo (deportivo) a Pérez después de la victoria del mexicano en Arabia Saudí. Checo cometió un fallo garrafal en la Q1, mandó su coche a la grava y se obligó a una remontada heroica el domingo si quiere salir de Melbourne con una sonrisa.

Ese fiasco alimentó aún más la voracidad de Verstappen, que sometió a todos sus rivales con puño de hierro. Su tiempo de 1:16.732 fue una quimera para todos los demás y reafirmó que Red Bull tiene un cohete imbatible por el momento. El holandés se anotó la vigésimo segunda ‘pole’ de su carrera y lo tiene todo a favor para lograr la primera victoria de su carrera en Australia.

