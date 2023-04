Clasificación F1 del GP de Australia, en directo hoy: La Q3 con Alonso y Sainz en vivo online

La Fórmula 1 vuelve este fin de semana con el Gran Premio de Australia 2023. Esta carrera, que tendrá lugar en el circuito Albert Park, va a ser decisiva para lo que queda del mundial porque es ahora cuando empezamos a ver el estado de los monoplazas. Te contamos en directo online la clasificación de la F1 2023 hoy en el GP de Australia, cuál es la parrilla de salida para la carrera de Fórmula 1 y en qué posición saldrán Fernando Alonso y Carlos Sainz.

Clasificación de la F1 2023 en Australia, en directo

¡Pole para Verstappen, Alonso cuarto y Sainz quinto!

No perdona Verstappen. Otra pole para el vigente bicampeón mundial. Los Mercedes han sido los mejores de los ‘mortales’ y han relegado a Fernando Alonso y a Carlos Sainz a las posiciones cuarta y quinta, respectivamente. Les tocará remontar si quieren aspirar al podio este domingo.

¡Verstappen coge el liderato!

Verstappen no perdona y se pone primero. Hamilton también ha adelantado a los dos españoles. Y encima se anuncia que llega lluvia. La parrilla podría quedar invariable si cae agua.

¡Alonso se pone primero y Sainz segundo!

¡Ojo con el asturiano que quiere su primera ‘pole’ de la temporada! ¡Y Sainz a su vera! Los dos españoles copan la primera línea de salida, pero aún quedan 7 minutos de Q3, máxima prudencia. Es increíble la igualdad entre los favoritos, separados por unas pocas milésimas.

¡No va más en la Q3!

12 minutos para delimitar la parrilla de salida del Gran Premio de Australia. Max Verstappen es el gran favorito y único integrante de Red Bull tras el fiasco de Pérez. Los Aston Martin, los Ferrari, los Mercedes… Todos están listos para retar al líder del Mundial. Que empiece la fiesta.

¡Fin de la Q2!

Sin sorpresas en la segunda tanda de la clasificación. Todos los favoritos que seguían vivos estarán en la pelea por la ‘pole’. Alonso y Sainz han quedado segundo y tercero, respectivamente, por detrás de Verstappen. Los españoles tienen los colmillos afilados. Albon es el invitado sorpresa en la Q3.

¡Tiempazo de Alonso!

Verstappen primero y Alonso segundo a 64 milésimas. Los demás ya a más de tres décimas. El asturiano va a pasar a la Q3 con la gorra. A ver si también lo asegura Sainz, que va sexto por el momento. En principio también tiene billete asegurado para la batalla final.

¡Vamos con la Q2!

De momento, los dos Aston Martin empiezan al frente de la clasificación. Quien golpea primero, golpea dos veces. O al menos eso dicen, pero en Australia ya estamos viendo que es difícil prever nada. Los favoritos empiezan a apretar de verdad.

Hasta siempre, Q1

Se acabó la primera criba en Melbourne. Además, de Pérez, también han caído Bottas, Sargeant, Zhou y Piastri. Sin problemas para los españoles en medio de la tremenda igualdad, no hay más que mirar la tabla de tiempos para ver lo apretado que está todo: apenas un segundo de margen entre el primero y el decimotercero. Se vienen cositas.

¡Fernando se pone primero!

El Padre no quiere sustos y marca el mejor tiempo provisional en la Q1. No tendrá problemas para pasar a la siguiente fase. Sainz va quinto y parece que también está en una situación cómoda para estar en la Q2. Empiezan sin sustos los españoles.

Fuera la bandera roja

La actividad en pista se había interrumpido por el accidente de Pérez y todos los pilotos vuelven a pista. Los favoritos tienen 11 minutos en esta Q1 para marcar un buen tiempo y no quedarse en el garaje haciendo compañía al mexicano. Avisados están.

¡Sergio Pérez, eliminado en la Q1!

Ya tenemos el primer damnificado en Melbourne. Sergio Pérez ha bloqueado los frenos en la curva 3 y se ha ido derecho a la grava. Su Red Bull no puede salir. El ganador de Arabia Saudí se queda fuera en la Q3. Primer sorpresón de una clasificación que ya se preveía muy alocada. Que el ritmo no pare.

¡Arranca el baile!

Salen los pilotos a pista para comenzar la Q1. Todos llevan neumáticos de secos porque la lluvia no ha caído con fuerza, pero eso no quiere decir que el agua no pueda dar sustos a más de uno. Los favoritos deben andarse con pies de plomo para no llevarse un revés de los gordos.

¡5 minutos para que rujan los motores!

Todos los pilotos mirando al cielo y dudando qué hacer con los neumáticos… Y ya no es solo la lluvia, también influye el fuerte viento que está soplando. Parece que Eolo también se quiere sumar a la fiesta de la tercera carrera del Mundial de Fórmula 1…

Esperanzadores libres 3

Max Verstappen ha sido el mejor esta madrugada en la tercera sesión de entrenamientos libres y la segunda posición ha sido por Fernando Alonso. Por su parte, Carlos Sainz se ha tenido que conformar con la séptima posición. Ferrari vuelve a afrontar con dudas un fin de semana de carrera.

¡Ojo que vuelve a llover!

Faltan 20 minutos para que empiece la sesión de clasificación y el agua vuelve a hacer acto de presencia en Melbourne. La lluvia pude cambiarlo todo y provocar una revolución en la parrilla de salida. Más madera para esta interesante jornada.

Fernando Alonso, a seguir la racha

El piloto español ha empezado la temporada con dos podios en Bahrein y Arabia Saudí. El inicio de Aston Martin ha sido más que soñado y la racha puede continuar en Melbourne. La escudería británica a duras penas puede contener la euforia…

¿A qué hora es la clasificación de F1?

La clasificación para el GP de Australia de Fórmula 1 arranca hoy, sábado 1 de abril, a partir de las 7:00 horas. La carrera de F1 será este domingo, 2 de abril, a partir también de las 7:00 horas.

Dónde ver la Fórmula 1

El Gran Premio de Fórmula 1 de Australia se podrá ver en directo por televisión desde el canal DAZN F1, que se puede ver a través de la aplicación de DAZN y de la plataforma Movistar+ para aquellos clientes que estén abonados al paquete de Deportes. Además podrás seguir online gratis todo lo que ocurra en la clasificación de la F1 2023 a través de la web de OKDIARIO, donde te contaremos todo lo que ocurra en este gran premio.

Aston Martin va a darlo todo

Aston Martin tiene claro que esta temporada puede hacer grandes cosas y por eso está preparando una mejora con la que intentará colocar a Fernando Alonso, otra vez, en el podio. Aunque es cierto que el coche del asturiano es de los más rápidos de la parrilla, los Red Bull de Max Verstappen y Checo Perez son, por el momento, imbatibles y por eso Aston Martin está trabajando para realizar una mejora del DRS que le permita coger más velocidad en las zonas aptas para ello y acercarse así a la escudería austríaca.

¿Qué motor lleva el coche de Aston Martin?

El coche de la escudería Aston Martin es de aquellos que utiliza un motor Mercedes como también lo hacen las escuderías Williams y McLaren.

Así es Albert Park, el circuito del GP de Australia

El GP de Australia es el tercer compromiso de este Mundial de Fórmula 1 2023 y tendrá lugar en el circuito de Albert Park. Este trazado tiene una longitud de 5,278 kilómetros y los pilotos recorrerán en total 306,124 kilómetros tras completar las 58 vueltas. El récord está en 1:20.260 y lo tiene Charles Leclerc, tras lograrlo en el año 2022 con la escudería Ferrari.

¿Va a llover en la carrera de F1 en Australia?

La previsión del tiempo es clave para la Fórmula 1 y eso es algo que bien sabe Fernando Alonso, al que la lluvia le trae más de una alegría. Todo apunta a que podrían caer algunas gotas en Melbourne así que todas las escuderías están mirando al cielo para saber cuál será su estrategia de cara al Gran Premio de F1 2023 de Australia.

Exposición de F1 en Madrid

