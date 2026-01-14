Los podólogos las recomiendan y están ‘regaladas’: las Skechers con amortiguación para salvar tus rodillas

Cada vez son más las personas que se preocupan por el calzado que utilizan a diario, especialmente cuando aparecen molestias en las rodillas o pies después de caminar o pasar muchas horas de pie. Algunos podólogos coinciden en señalar la importancia de usar zapatillas con buena amortiguación, capaces de reducir el impacto que reciben las articulaciones en cada paso. Y entre los modelos que más están llamando la atención se encuentran las Skechers Go Walk 7 – The Forefather, unas zapatillas que además ahora están rebajadas en la tienda online de la marca a un precio que muchos consideran regalado.

Uno de los principales motivos por los que este modelo ha empezado a recomendarse desde consultas de podología es su sistema de amortiguación. La suela incorpora una espuma ligera que absorbe buena parte del golpe contra el suelo, algo especialmente importante para quienes sufren dolores en las rodillas, caderas o zona lumbar. A esto se suma la plantilla acolchada, que se adapta al pie y ayuda a repartir mejor el peso corporal mientras caminamos. Según explican algunos especialistas, este tipo de apoyo puede marcar la diferencia cuando se andan varios kilómetros al día o se está de pie muchas horas.

El diseño de las Skechers Go Walk 7 también está pensado para ofrecer comodidad desde el primer uso. La parte superior de malla permite que el pie no se sobrecaliente, mientras que los refuerzos aportan una sensación de seguridad al caminar. No se trata de unas zapatillas rígidas ni duras, sino de un calzado que acompaña el movimiento natural del pie, algo que muchos agradecen cuando vienen de usar zapatos más tradicionales que acaban pasando factura a las articulaciones con el paso del tiempo.

Las Skechers Go Walk 7, rebajadas

Otro punto que suele destacarse es la estabilidad que ofrece su suela. Al caminar, una pisada insegura puede provocar pequeños desequilibrios que, repetidos día tras día, terminan generando sobrecargas en las rodillas. Este modelo incluye una base amplia y bien estructurada que ayuda a mantener el control del paso, incluso en superficies irregulares. Para personas con sobrepeso, mayores o simplemente quienes notan que sus rodillas ya no responden como antes, este detalle puede ser clave para caminar con más tranquilidad.

A todo esto se suma el factor precio, que ha despertado aún más interés. Al encontrarse en el outlet oficial de Skechers, las Go Walk 7 se pueden comprar ahora por una cantidad bastante inferior a la habitual en modelos con este nivel de amortiguación. Concretamente, su precio actual es de 65,99€ cuando hace poco costaban 95 euros, de ahí que sea una compra inteligente, sobre todo para aquellos que buscan aliviar la presión en las rodillas sin hacer un gran desembolso.

Las opiniones de muchos compradores coinciden en que al utilizarlas el cambio se nota desde los primeros días, con una sensación de caminar más suave y menos cansancio al final del día. Algunos usuarios comentan que antes evitaban paseos largos por el dolor posterior, y que con estas Skechers han recuperado el hábito de andar sin temor a las molestias del día siguiente.