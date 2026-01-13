Skechers tira de precio las deportivas que recomiendan los podólogos: con malla y plantilla con amortiguación

Skechers vuelve a dar mucho que hablar con una de esas ofertas que no pasan desapercibidas, especialmente para los que buscan comodidad sin renunciar al precio. La marca ha decidido rebajar uno de sus modelos más populares, unas deportivas que no solo destacan por su diseño práctico y ligero, sino también porque reúnen varias de las características que muchos podólogos suelen recomendar para el uso diario. Hablamos de unas zapatillas con malla transpirable y plantilla con amortiguación, pensadas para acompañar el ritmo de quienes pasan muchas horas de pie, caminan a diario o simplemente priorizan la comodidad en su calzado habitual.

Hablamos de las Skechers Slip-ins: Summits – High Range, que ahora están rebajadas a 85 euros en la página web oficial de la marca, aunque empiezan a agotarse algunas tallas. Uno de los puntos fuertes de este modelo de Skechers es su parte superior fabricada en malla, un material que permite que el pie respire mejor y se adapte con mayor naturalidad al movimiento. Esta característica es clave para evitar la sensación de agobio, el exceso de sudor o las rozaduras, problemas bastante comunes cuando se utilizan zapatillas cerradas durante muchas horas seguidas.

Además, el tejido flexible ayuda a que el calzado no resulte rígido, algo que los especialistas del pie suelen desaconsejar, sobre todo en personas con sensibilidad plantar o molestias recurrentes en la zona del empeine. A esta malla se suma una plantilla con amortiguación, uno de los sellos más reconocibles de Skechers. En este caso, la plantilla está diseñada para absorber el impacto de cada pisada y repartir mejor el peso del cuerpo, reduciendo la presión en puntos clave como el talón o el antepié. Este tipo de amortiguación resulta especialmente interesante para aquellos que caminan largas distancias, trabajan de pie o buscan prevenir dolores en rodillas, tobillos o espalda. No es casualidad que muchos podólogos insistan en la importancia de una buena base acolchada para el uso diario, incluso más allá del deporte.

Skechers rebaja estas zapatillas

Otro aspecto que ha hecho que estas deportivas ganen popularidad es su facilidad de uso. El diseño sin cordones, con ajuste cómodo y seguro, permite calzarlas rápidamente sin perder sujeción, algo que muchos usuarios valoran en el día a día. Todo ello ha convertido al modelo en una opción muy habitual tanto para personas activas como para quienes simplemente buscan unas zapatillas versátiles para caminar, hacer recados o pasar largas jornadas fuera de casa sin acabar con los pies cansados.

El atractivo aumenta todavía más con la bajada de precio que Skechers ha aplicado. Lo que antes era una zapatilla situada en una franja media-alta de precio, ahora puede encontrarse con un gran descuento, lo que convierte este modelo en una alternativa muy competitiva frente a otras marcas. Este ajuste de precios llega en un momento en el que cada vez más consumidores priorizan productos duraderos, cómodos y respaldados por recomendaciones profesionales, pero sin hacer un gran desembolso económico. Además, estas deportivas encajan bien con la tendencia actual de apostar por calzado cómodo y sin diseños excesivamente técnicos ni llamativos.