El plan de Dani Alves tras su salida de prisión: quiere volver al fútbol

Dani Alves sigue en libertad provisional tras abandonar la cárcel de Brians 2 el pasado lunes 25 de marzo y ahora, a la espera de una sentencia firme, busca otra victoria judicial a través de una absolución después de ser condenado a cuatro años y medios de cárcel por violación. El ex del Barcelona ahora juega otro partido en los juzgados mientras planea una vida unida al fútbol si finalmente logra eludir la prisión de forma definitiva en los próximos meses. Todo con intención de volver al fútbol.

Dani Alves disfruta de una vida en libertad después de abonar un millón de euros de fianza para obtener la libertad provisional. A la espera de una sentencia en firme y mientras la defensa presenta los recursos estimados para que el brasileño regrese a prisión, el ex del Barcelona sólo tiene que cumplir con la visita al Palacio de Justicia de la Ciudad Condal cada viernes para cumplir con su parte del trato en régimen de libertad provisional.

Después de 14 meses en prisión y poder recaudar un millón de euros de fianza para poder salir de la cárcel, ahora Dani Alves y su abogada, Inés Cañizares, buscan la absolución de la pena de cuatro años y medios de cárcel acogiéndose a las presuntas incongruencias en la declaración de la víctima y además unas pruebas científicas que podrían defender el testimonio del futbolista.

Por ello, según informa El País, Dani Alves habría pedido la absolución en un recurso solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que comunicará su decisión en menos de un año. En caso de recibir una respuesta negativa, iría al Tribunal Supremo como último medio para intentar esquivar una condena que también es una losa de por vida para el brasileño, que quiere volver a ganarse la vida en el mundo del fútbol.

Dani Alves quiere seguir en el fútbol

Dani Alves colgó las botas el pasado 23 de enero de 2023, cuando a los 38 años y días después de llegar del Mundial de Qatar, fue detenido en Barcelona por la presunta violación a una joven en los baños de la sala VIP de la discoteca Sutton de Barcelona en unos hechos que se habrían producido un mes antes, en la noche del 22 de diciembre.

Esa noche acabó la carrera de Dani Alves en el fútbol mientras agotaba sus últimos minutos como futbolista en la fila de los Pumas de México, que pidieron 4,5 millones de indemnización al brasileño tras su detención y posterior entrada en la prisión de Brians 2, donde estuvo 14 meses.

Tras ser declarado culpable y ser condenado a cuatro años y medio de cárcel (se le restó meses de pena por pagar 150.000 de indemnización a la víctima gracias a Neymar), ahora Dani Alves busca una victoria judicial a la desesperada para ganar la batalla de la opinión pública y poder ganarse la vida para volver a llenar su cuenta corriente.

Además de las indemnizaciones y demás pagos, Dani Alves tiene las cuentas bloqueadas en Brasil tras una denuncia de su ex mujer y además ha perdido todos los patrocinadores que había acumulado a lo largo de su carrera. Esto le obliga a tener que ganarse la vida y el fútbol es la mejor excusa para poder labrar un futuro. Para seguir vinculado al fútbol todo pasa por una absolución que le abra las puertas a un club en el que pueda desempeñar una función en los despachos.

Dani Alves rompe su silencio

Dani Alves se pronunció hace unos días en las redes sociales para dejar claro que no dará ninguna entrevista después de que se filtrara que un medio brasileño pagó el millón de fianza a cambio de un reportaje sobre su vida. El ex del Barcelona quiso desmentir esto en el mismo día que se filtraron unas declaraciones realizadas mientras comía en un restaurante de moda de la Ciudad Condal. «Es lo que me toca. Cada viernes ir al juzgado y ya está. Tampoco tengo mucho más que hacer. El partido que tengo que jugar está en los juzgados», dijo el brasileño a El Periódico.

Ahora, parte de su entorno ha dejado claro a El País que Dani Alves busca una absolución con el objetivo de poder volver a ganarse la vida en el mundo del fútbol. En sus primeros días en libertad, también intentó recuperar el amor de su mujer, Joana Sanz, subiendo una publicación demostrando unión entre ambos después de que se relacionara a ella con un famoso cantante.

Todo ello mientras la abogada de la víctima lucha por medio de varios recursos para que el juez rectifique en su decisión de otorgar la libertad provisional a Dani Alves para que vuelva a la cárcel de Brians 2 para que, después de estar poco más de un años, siga cumpliendo los cuatro años y medio de condena por violar a una joven en la discoteca Sutton de Barcelona.