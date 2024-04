Dani Alves ha hablado por primera vez con la prensa tras ser puesto en libertad condicional hace varias semanas, después de abonar la fianza de un millón de euros impuesta por la Audiencia de Barcelona. El ex jugador brasileño atendió a un periodista en un restaurante de moda de la Ciudad Condal al que acudió para comer con su inseparable amigo Bruno Brasil, quien le acompaña en en su casa desde que salió de la cárcel.

Estuvo catorce meses y cinco días en prisión provisional y después fue condenado a cuatro años y medio de cárcel y una indemnización de 150.000 y el pago de las costas del juicio, por el delito de agresión sexual que cometió la noche del 30 de diciembre de 2022 en el baño del reservado de la discoteca Sutton de Barcelona. Dani Alves fue declarado culpable de violar a una joven, pero la Justicia española le ha permitido salir en libertad condicional a la espera de los recursos. Desde que puso un pie en la calle cientos de reporteros han intentado hablar con él, pero su silencio era rotundo.

Fue tras acudir a firmar por segunda vez para demostrar que no ha huido cuando el ex futbolista del Barcelona habló con un redactor al que atendió en el restaurante Mr. Porter, uno de los locales de moda de la Ciudad Condal al que acudió para comer con su inseparable amigo Bruno Brasil, que le acompaña en su casa desde que salió de prisión. «Es lo que me toca. Cada viernes, ir al juzgado y ya está. Tampoco tengo mucho más que hacer», dijo Dani Alves al periodista de El Periódico.

Según el citado medio, Dani Alves no ha querido hablar con su redactor acerca de la denuncia y el proceso que le mantiene a la espera de sentencia firme, «porque está todavía judicializado», admitiendo que «el partido que tengo que jugar está en los juzgados. Además, añade que no tiene «ni idea» de cuánto puede durar. Sobre lo que sí ha hablado ha sido acerca de su etapa en la cárcel: «Allá donde voy sobrevivo. Yo me adapto a todo porque para mí no es el lugar el que hace a la persona, sino la persona la que se hace al lugar. Me siento tranquilo, bien».

Polémico gesto de Dani Alves

Un Dani Alves que también dio que hablar este viernes porque a su llegada a la Audiencia de Barcelona le tocó la espalda a un Mosso d’Esquadra y ambos se sonrieron mutuamente. Este gesto ha enfado mucho a Patricia Pardo, presentadora del programa Vamos a ver de Telecinco: «Está un poquito feo, el gesto más que nada, porque le han condenado por violación, es verdad que no hay sentencia firme, pero está un poco mal, fuera de lugar. Cuando vas uniformado está un poco feo. A mí me ha sobrado», señaló.

Pese a ser preguntado por los periodistas a la salida, el ex futbolista rechazó responder a ninguna pregunta y, únicamente Guardiola, su abogada, tras ser interpelada por si seguía defendiendo la inocencia de su representado, manifestó, antes de cerrar la puerta del coche, con un rotundo: «Sí, por supuesto».