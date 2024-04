El sorprendente cambio de Dani Alves en sus redes sociales que es clave por el pago de su fianza

Dani Alves sigue en libertad provisional tras pagar hace unas semanas el millón de euros que estableció la Audiencia de Barcelona. El ex futbolista salió de prisión tras más de un año en ella y disfruta ahora de una libertad que principalmente pasa en su casa de Barcelona, pero también con salidas a restaurantes haciendo vida normal.

Pasados ya los 15 días en libertad provisional, sigue siendo una duda quién pagó a Dani Alves la fianza para que saliera de la cárcel. La Audiencia de Barcelona accedió a ello bajo esta fianza de un millón de euros, además de la retirada de los dos pasaportes que tiene (español y brasileño) así como la obligación de presentarse en el juzgado cada semana, algo que Alves hace cada viernes, aunque la primera vez que fue a firmar (y demostrar que no se ha fugado) fue en jueves, ya que el viernes era festivo.

El ex futbolista del Barça, que fue condenado a cuatro años y medio de cárcel por violar a una joven en una discoteca de Barcelona, no ha desvelado quién le pagó ese millón de euros, pero hace unos días publicó un comunicado en Instagram en el que negaba que hubiera recibido el dinero a cambio de una entrevista.

«No es cierto que haya concedido ninguna entrevista a ningún medio de comunicación, ni la voy a conceder mientras el proceso judicial no esté resuelto», escribió Dani Alves en su cuenta Instagram. El asunto es que ese mensaje lo ha borrado ya el brasileño y no aparece en la cuenta del jugador. Así, la publicación en la que negaba el acuerdo para llevar una entrevista, que se hacía dentro de un documental, ha sido eliminada.

En su lugar Alves publicó una nueva foto sin ningún tipo de mensaje que va con una sencilla puesta de sol y un mar. El ex futbolista desactivó a su vez en esta publicación la opción de poner comentarios.

El caso Dani Alves

Para entender este movimiento de Dani Alves en sus redes sociales y hay que recordar que diversas informaciones aseguraron que una revista brasileña había pagado el millón de euros con la condición de que el brasileño fuera protagonista de un reportaje que incluía una entrevista al propio Alves.

«La revista, conocida en Brasil, hace grandes reportajes de gente importante de Brasil, pero también a nivel internacional» y lo habría hecho «a cambio de un reportaje que se estaría haciendo ya», contó la periodista Marisa Martín Blázquez en el programa Fiesta de Telecinco.

La periodista también especificó en este espacio que al ser una transferencia internacional tardó más de lo normal, motivo por el que el pago se retrasó el pago y Dani Alves tardó varios días en salir de la cárcel. «Se estaría haciendo una entrevista modo de video reportaje de la historia de Alves», añadió Martín Blázquez.

En este mediático reportaje, con el que esta revista brasileña habría hecho este pago como «un adelanto de esa entrevista tipo documental que se está haciendo», Dani Alves habría solicitado a Joana Sanz, su mujer hasta el momento en el que ocurrieron los hechos en la discoteca de Barcelona, que participara en el citado reportaje.