Gerard Piqué habló tras la derrota del Barcelona por 2-0 frente al Atlético de Madrid en el partido correspondiente a la jornada 8 de la Liga Santander. El central culé se mostró muy dolido por perder en el Metropolitano y por la crisis deportiva que atraviesa el equipo que entrena Ronald Koeman.

Derrota

«Hemos perdido contra el Atlético. No queríamos este resultado. A seguir, a descansar en el parón y después volver a empezar».

Explicación de la derrota

«Hemos empezado bien y hemos sido valientes. Dos jugadas idénticas y no los seguimos, nos generan superioridad y nos meten dos goles con poco. Podríamos estar tres horas y no marcar un gol. La situación es complicada, es difícil. Estamos sufriendo, soy sincero. No queda otra que seguir trabajando, descansar en el parón y volver con fuerzas».

Discusión con Busquets

«Habíamos hablado que Lemar picaba, Joao Félix venía a recibir y alguien le tenía que recibir porque si no salía solo. Los dos goles son parecidos. Son lances del juego y comentamos las jugadas con el nerviosismo que hay y a nadie le gusta encajar goles».

Problemas

«No es un problema único, hay varios. La gente ya lo percibe, ya lo sabe, se ve lo que nos falta. Nos recuperaremos de esta y de la derrota del miércoles. Son tiempos difíciles, no te voy a engañar. Esto no lo hemos vivido muchos de la plantilla y el vestuario y la relación de jugadores es buena y quieren darle la vuelta a la situación, pero es difícil».

Relación Laporta-Koeman

«Los jugadores no nos podemos meter. Hay que hacer caso de las indicaciones del míster. En todo lo relacionado con el presidente y entrenador poco podemos hacer que salir a hacerlo lo mejor posible y hay días que sale mejor y otras peor».