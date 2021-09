Gerard Piqué ahora se queja del calendario. Con el Barcelona en llamas, Koeman con pie y medio fuera y el equipo haciendo el ridículo en el césped, el capitán azulgrana culpa a los que diseñan el calendario. Así lo hizo tras el empate del Barça frente al Cádiz, con una reflexión que ha generado mucha polémica y que ha acabado en su contra, pues la hemeroteca ha servido para que el zaguero catalán se retrate a sí mismo.

«Lo que no entiendo es que nos ponen un calendario como el que nos ponen. Yo no sé quién hace los calendarios. Ahora volvemos a jugar el domingo a las 16:00. Después de jugar un martes con el Bayern de Múnich, ¿por qué nos ponen a jugar un lunes? ¿No pueden fijarse en eso? Ahora tenemos cinco partidos con dos días de descanso. En menos de 72 tenemos un partido, luego la Champions, después el Wanda… Somos personas. Poner el partido un poco antes no cuesta nada», dijo Piqué en la entrevista a pie de campo tras el encuentro en el Nuevo Mirandilla.

La doble moral de Piqué

Unas palabras totalmente opuestas a las que pronunciaba hace dos años, cuando precisamente le preguntaban por el hecho de que Sergio Ramos se quejara por aquel entonces del calendario por la cantidad de partidos en tan poco espacio de tiempo. «Tendrán más para el siguiente partido. Siempre hay alguna queja. El calendario es el que es», decía el zaguero blaugrana por aquel entonces en El Partidazo de Cope.

Las redes han estallado al momento y han recordado a Piqué que hace dos años se mofaba de las quejas de Ramos por el calendario y los días de descanso entre partido y partido. Y es que el capitán del Barcelona se queja cuando su equipo es uno de los que ha disputado una jornada menos de Liga esta temporada porque aplazaron el duelo ante el Sevilla debido al parón internacional.