Gerard Piqué va cuesta abajo y sin frenos. El catalán está pasando por uno de los peores momentos de su vida, tanto a nivel personal con su polémica y pública ruptura con Shakira, como a nivel deportivo, donde estos días recibió una sonora pitada en el Clásico en Las Vegas. Xavi Hernández ya le confesó antes de arrancar la pretemporada que no contaría con él como titular, sino que le releva a un segundo plano. Para muestra, los fichajes de Christensen o el fuerte interés en Jules Koundé.

Ya la temporada pasada las cosas no fueron como deseaba el central catalán. Fue la campaña, con diferencia, en la que mayores problemas físicos comenzaron a aparecer en la continuidad habitual de Piqué. A sus 35 años son cada vez más habituales los problemas musculares y los tiempos de recuperación también se alargan. No estuvo en momentos claves de la temporada y en otros importantes, pese a estar, no pudo estar al máximo nivel. Acabó siendo uno de los jugadores con más minutos con casi 3.000 minutos de juego y 39 partidos entre todas las competiciones.

Pero la temporada, sin títulos y con varias goleadas feas, dejó entrever las carencias de un equipo que necesitaba aires renovados, también en la zaga y con un toque de atención importante a los capitanes, los más veteranos. Xavi fue el encargado de comunicar al central sus intenciones con él. Piqué no será esta temporada en el Barcelona un hombre importante, al menos dentro del terreno de juego. La apuesta en Ronald Araujo, con una renovación a la altura, y los fichajes de Christensen y un tercer central de primer nivel, dejan muy a las claras en qué lugar quedará.

Pese a la noticia, Piqué la recibió con optimismo y apostando por continuar en el club pese a que Xavi no le asegurara minutos, como pudo ser el curso pasado el caso de Clement Lenglet o Samuel Umtiti. El plan inicial pasa por Araujo y el central que están por cerrar, siendo Koundé la primera opción. El catalán se ve con opciones y quiere convencer a Xavi en los entrenamientos para tener más minutos de los prefijados inicialmente.

Lo sucedido en Las Vegas deja muy a las claras cómo ha caído un icono del barcelonismo. En el Clásico, cada vez que Piqué tocaba la pelota, era abucheado por parte del estadio, haciéndose muy sonoro el descontento con el jugador. Se escucharon también gritos a favor de Shakira, con la que está tramitando el divorcio. Este es sin duda uno de los episodios que más han manchado la reputación del futbolista, ya que supuestamente todo parte de una supuesta infidelidad del catalán con otra mujer.

A Piqué se le acumula todo en uno de los años más grises que puede recordar el jugador. A nivel deportivo comienza a estar en la diana como candidato a salir, de hecho por ahí iban los tiros de Xavi cuando le confesó que no sería importante para él, aunque éste quiera seguir y luchar por los minutos. Eric García, Araujo, Christensen y el que llegue a la zaga parecen partir este curso con cierta ventaja por delante de Piqué, a todos ellos deberá batir para estar en el campo. Tarea compleja.

Luego cada cierto tiempo el futbolista es tendencia por alguna novedad en su ruptura con Shakira, estando constantemente en el foco mediático, algo que genera inestabilidad no sólo en el propio Piqué sino en su entorno y vestuario. Además, sus negocios ajenos al Barça también suelen suscitar alguna que otra polémica por no hablar de sus continuas apariciones públicas, especialmente en formatos menos convencionales como Twitch.