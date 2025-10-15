Pillan a uno de los mejores tenistas del mundo ligando con la ex amante de Kyle Walker: «Vamos a tu jacuzzi»

Jack Draper, tenista inglés que ocupa el noveno lugar en el ránking ATP en estos momentos, ha visto como la prensa británica ha sacado a la luz sus mensajes privados a una mujer en una aplicación para famosos en la que pueden coquetear y ligar de forma anónima. El escándalo se desató cuando el joven deportista de 23 años tuvo una cita con la mediática Lauryn Goodman, una conocida influencer británica que se hizo famosa por su relación sentimental con Kyle Walker, futbolista del Manchester City con el que llegó a formar una familia extramatrimonial.

Según las capturas y las fuentes, Jack Draper le enviaba mensajes sensuales, intentando descubrir qué le gustaba. El tenista también mencionó ir a casa de Lauryn Goodman para meterse en el jacuzzi con ella, algo que supuestamente no ocurrió. «Era mucho más alto que ella y estaban coqueteando mientras él le ofrecía un café. Los vi salir juntos… Después de dar un agradable paseo y tomar un café, Jack la invitó a su apartamento porque el tiempo empeoró. Se besaron, pero Lauryn se fue poco después», reveló un camarero del local a la prensa británica sobre la cita de Jack Draper y Lauryn Goodman.

Los mensajes a Lauryn Goodman

Tras esa cita se filtraron los mensajes picantes de Jack Draper en la citada aplicación de citas a Lauryn Goodman. «Jack Draper le enviaba mensajes sensuales, intentando descubrir qué le gustaba… Jack también mencionó ir a casa de Lauryn Goodman para meterse en el jacuzzi con ella, pero ella lo rechazó rápidamente», asegura una fuente en The Sun. La prensa inglesa va más allá y describe este coqueteo como «intentos de seducción por chat» acompañados por unas supuestas fotos de Draper sin camiseta en la cama.

Según el citado diario, Lauryn Goodman «declinó cortesmente» los coqueteos de Draper, «Lauryn busca algo más serio», e intentó mantener la historia en privado… sin suerte. «Ver una reunión tan normal en el bar y que se filtraran algunos mensajes fue una llamada de atención para él», declaró otra persona en Daily Mail.

Lauryn Goodman es una influencer y modelo británica que ha estado en el centro de la atención mediática por su romance con el futbolista Kyle Walker. Conocida por su estilo de vida en redes sociales y sus apariciones en televisión, Lauryn ha tenido una vida bastante pública, especialmente desde que se reveló que tuvo dos hijos con Walker mientras él aún estaba casado. En los últimos años, ha hablado abiertamente sobre su experiencia criando a sus hijos y lidiando con la fama y la polémica que la rodea.

Kyle Walker, por su parte, es uno de los futbolistas ingleses más reconocidos, actualmente jugador del Burnley e internacional inglés. Su carrera deportiva ha sido exitosa, pero su vida personal se ha visto marcada por su complicada relación con Goodman y los problemas que esto ha causado en su matrimonio con Annie Kilner. A pesar de los escándalos, Walker ha seguido con su carrera mientras las disputas legales y mediáticas con Lauryn han seguido generando titulares en la prensa británica.