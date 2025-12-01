Pillan a Gary Lineker con una chica muy joven en México y el ex futbolista habla claro

Gary Lineker ha vuelto a convertirse en tendencia en redes sociales, aunque esta vez no por una opinión futbolística ni por su faceta como presentador, sino por un vídeo grabado en plena calle durante sus vacaciones en México. En las imágenes se le veía caminando junto a una chica muy joven, lo que bastó para que empezaran a circular insinuaciones y comentarios malintencionados sobre la identidad de su acompañante.

El vídeo se difundió rápidamente después de que el conocido Tommy Robinson lo compartiera con un tono claramente provocador. La publicación generó todo tipo de teorías y comentarios en redes, algunos insinuando que Lineker estaba teniendo una relación con una mujer mucho más joven. En pocas horas, el tema se volvió viral y el ex futbolista se vio obligado a salir a aclarar la situación, estallando contra los que propagan ese tipo de acusaciones y hablando muy claro.

Lejos de esquivar la polémica, Lineker decidió afrontarla de frente. A través de su cuenta en X (antes Twitter), explicó con claridad quién era la mujer con la que aparecía caminando, y era su nuera. «Si insistes en saberlo, iba a la farmacia con mi nuera, para conseguir unos medicamentos para su esposo enfermo… mi hijo», escribió. Y remató el mensaje con una frase que rápidamente se volvió titular: «El odio es una debilidad terrible».

If you must know, I was going to a chemist with my daughter-in-law, to get some medicine for her unwell husband….my son. Hatred is a dreadful weakness. https://t.co/DSH7Ue6t15 — Gary Lineker (@GaryLineker) November 30, 2025

Las polémicas de Gary Lineker

La respuesta de Lineker fue directa, calmada y rotunda a la vez, dejando claro que el vídeo no tenía nada de escandaloso como se pretendía hacer ver. Según él mismo detalló, su hijo estaba indispuesto y la pareja simplemente salió a comprar medicamentos. Nada más. Ni misterio, ni romance oculto, ni drama. La familia no tardó en respaldarlo. Su hijo George respondió públicamente, llamando «idiota» a quien difundió el vídeo con mala intención y criticando la facilidad con la que se generan rumores en las redes.

Lo cierto es que Lineker no es ajeno a situaciones mediáticas tensas. Hace apenas unos meses dejó la BBC tras una fuerte polémica por una publicación sobre el conflicto en Oriente Medio, que muchos calificaron de inapropiada. Él se disculpó, eliminó el mensaje y explicó que no pretendía ofender, pero el episodio alimentó la atención sobre todo lo que dice o hace.