Petit utiliza a Lamine Yamal para hacer su crítica más dura al Barça: «Es como un casino…»

Emmanuel Petit se ha mostrado muy crítico con el Barcelona de Hansi Flick por apostarlo todo a un jugador: Lamine Yamal. El ex futbolista blaugrana analizó a su ex equipo y dejó claro que ve al Barça luchando por el título de Liga, pero no por una Champions: «El Barça puede luchar por el título en España, pero no hay manera de luchar por ganar la Champions League».

Cree que este equipo depende única y exclusivamente del estado de forma de Lamine Yamal. Lo han apostado todo a un caballo y ahora tienen Laminedependencia: «El Barça de hoy se basa, en gran medida, en el rendimiento de Lamine Yamal. El equipo tiene jugadores de primer nivel, pero no tiene jugadores de talla mundial, como en su época lo fue Lionel Messi».

Para el ex de Barcelona y Arsenal, entre otros, el principal problema está en la defensa. El hecho de encajar tantos goles es un hándicap importante para el internacional francés. «¿Alguien cree que se puede ganar la Champions con estos defensas? Ni hablar. Es imposible. El equipo encaja muchos goles. Ya lo vimos la pasada temporada en las semifinales contra el Inter. ¿Cómo puedes encajar siete goles en semifinales? Alguien me puede decir, ‘sí, pero marcaron seis’. No me vale», comentó.

Petit comparó al Barcelona con un casino porque lo han apostado todo a Lamine Yamal: «Si quitas a Lamine Yamal, ¿qué pasa en el Barcelona? Ofensivamente sí, defensivamente no. El Barça de hoy es como un casino: todo apostado a Lamine Yamal». Cuando el internacional español ha estado lesionado, el conjunto de Flick lo ha notado bastante. De hecho, los peores momentos del Barça esta temporada han sido al inicio de la misma, cuando Yamal estaba con la pubalgia.

Petit compara a Lamine con Messi

El galo va más allá durante su entrevista en Metro y hace una comparación entre Lamine y Messi: «Lamine no puede ganar la Champions League solo. Messi, con todo respeto porque le tengo un aprecio enorme, no habría ganado la Champions League si no hubiera tenido a Xavi, Iniesta, Puyol, a todos esos chicos».

Emmanuel Petit también tuvo palabras para el ahora entrenador del Arsenal y habló de su futuro y un posible regreso a España, más concretamente al Barça: «Mikel Arteta podría verse tentado a volver a España, especialmente a un club que conoció cuando era muy joven». «Después de siete años, si Arteta gana algo esta temporada, probablemente dirá: ‘está bien, iré al Barcelona, pero hay que cambiar algo, especialmente a nivel defensivo’», afirmó el que fuera mediocentro azulgrana en la 2000-01.