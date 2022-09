Pedri: «Es un partido engañoso, nos lo podíamos haber llevado»

El barcelonista Pedri ha lamentado la derrota ante el Bayern en la segunda jornada de la Champions y la ha atribuido más a errores propios que a méritos del equipo alemán. Además, ha preferido evitar la polémica con el posible penalti no pitado sobre Ousmane Dembélé.

Partido engañoso

«Es un partido engañoso. En la primera parte tuvimos muchísimas ocasiones y al final cuando perdonas tanto contra un equipo así lo acabas pagando».

Errores propios

«Cuando no marcas y ellos se ponen por delante es difícil. Ellos aprietan mucho. Quedan muchos partidos para darle la vuelta a esto. Son errores nuestros, en un corner nos marcan un gol y debemos mejorar. Competimos muchísimo y nos podíamos haber llevado el partido. Tenemos que seguir así».

Posible penalti sobre Dembélé

«No lo he visto bien, pero si el árbitro y el VAR han considerado que no es penalti, pues no lo será», dijo en los micrófonos de Movistar+.