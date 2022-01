Hace menos de un año, el pasado mes de abril, Paula Echevarría daba a luz a su segundo hijo a los 43 años. La influencer asturiana fue madre de nuevo junto al ex futbolista Miguel Torres, quien ocupa su corazón desde que se separó de David Bustamante. Nueve meses de embarazo, un parto y un cambio físico que a su edad no debe ser fácil llevar, pero la actriz ha demostrado que con fuerza de voluntad se consigue todo.

Ha sido la propia Paula Echevarría la que ha querido compartir su brutal cambio físico durante estos meses en los que después de dar a luz se ha vuelto a cuidar al máximo tanto en lo que se refiere a la alimentación como haciendo deporte, recuperando su figura y sintiéndose de nuevo muy bien: «9 meses dentro vs 9 meses fuera. ¡En 9 meses todo lo que has aprendido mi amor! Eres un personajillo digno de admirar y querer! Cariñoso, sonriente, espabilado, listo y tan bueno. ¡Como vivíamos antes sin ti!»

Hace unos días también se refirió a su físico en otra publicación en la que se aprecia su espectacular recuperación: «Le pedí a los Reyes recuperar el tono muscular y me dijeron ‘cúrratelo guapa’… y aquí estoy, no hay descanso!

Eso si, me dan permiso para zamparme un buen trozo de roscón!». A sus 44 años, Paula Echevarría vuelve a estar espectacular, y lo más importante es que es muy feliz formando una familia con Miguel Torres, ex del Real Madrid o del Getafe, entre otros.

Precisamente, en las últimas horas han sido noticia por unas palabras de David Bustamante dejando caer que tras participar en MasterChef podría cocinar para su ex y su nuevo amor cuando quisieran, declaraciones en tono cariñoso que invitan a pensar que la relación entre ellos es buena.