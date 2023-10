Papu Gómez, sancionado con dos años tras dar positivo por dopaje antes del Mundial

Papu Gómez ha sido sancionado por dos años tras dar positivo por dopaje en noviembre de 2022. El actual jugador del Monza tuvo un resultado adverso por una sustancia prohibida en un control antidoping que se le hizo antes del Mundial, que comenzó el día 20 de noviembre. Por aquel entonces era jugador del Sevilla y la UEFA notificó tanto al club como al jugador el resultado hace unos meses. El futbolista formó parte de la selección de Argentina, que terminó levantando el título en Doha.

El control se le hizo por sorpresa en un entrenamiento del conjunto sevillista. El argentino se sometió a él y fue entonces cuando dio positivo en una sustancia prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA). Cuando supo del resultado, Papu habría alegado que se debía a que unos días antes se había encontrado mal y había tomado el jarabe de uno de sus hijos, sin consultar con el médico del club si podía injerirlo o no.

Después de ser informado por parte de la UEFA hace unos meses, el Sevilla y el jugador separaron sus caminos. El Papu Gómez se desvinculó del club hispalense en los últimos días del mes de agosto, uniéndose después al Monza de la Serie A, equipo propiedad de la familia Berlusconi y presidido por el hijo del político italiano desde que murió.

Con el conjunto italiano ha disputado únicamente dos encuentros en octubre y podría no volver a vestirse de corto. La sanción de dos años, desvelada por Relevo, le impedirá volver a jugar, salvo que se le dé la razón en el recurso que interponga. El argentino tratará de reducir la sanción, aunque tiene complicado que se atienda a sus peticiones.

Papu Gómez intentará reducir la sanción

Papu Gómez tratará de reducir su sanción por dopaje, pero no lo tiene nada fácil. El ex jugador del Sevilla buscará la forma de librarse de la pena impuesta, pero la AMA deja claro en su reglamento que los deportistas tienen que estar al tanto de las sustancias prohibidas y, por tanto, de qué injieren o que no, arriesgándose a una sanción en caso de tomarlas.

Sí que podría ser un eximente de sanción un motivo médico. En el caso de que el futbolista debiera por causa mayor tomar una sustancia que figura en la Lista de Prohibiciones de la AMA, podría hacerlo si cumple con las condiciones estipuladas para someterse a ese método terapéutico.

En el caso del Papu, no parece que vaya a quedarse sin sanción o que tenga opción de reducirla. El jugador argentino habría señalado que su positivo está provocado por tomar el jarabe de uno de sus hijos en un día en el que se encontraba mal. Sin embargo, en el momento en el que se le realizó el control, no habría informado de dicho suceso ni al médico del club, ni a los vampiros encargados de someterle al test.

En el caso de no recibir rebaja de la pena, la carrera del Papu podría llegar a su fin. El jugador cuenta con 35 años, por lo que no volvería a jugar hasta dentro de dos años, habiendo quedado marcado antes por su positivo.