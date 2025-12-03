Papu Gómez se mofa por no conseguir captar a Nico Paz para la selección española: «Por tercera vez…»

El Papu Gómez se ha mofado de la selección española después de que Nico Paz decidiera jugar con Argentina. «Es el tercero que se os escapa…», aseguró el ex jugador del Sevilla, que analizó los futbolistas que pudieron vestir los colores de España, pero han decidido enfundarse la Albiceleste. Entre ellos destacan, además del mencionado Nico Paz, Alejandro Garnacho y el propio 10 de Argentina, Leo Messi.

El ahora jugador del Calcio Padova de la Serie B de Italia se regodeó asegurando que «ya se le escapó varios a ustedes. Si empezamos desde Messi hasta Garnacho y, bueno, Nico Paz…». Papu Gómez se deshizo en elogios hacia el canterano del Real Madrid que está triunfando en Como de la mano de Cesc Fábregas. La nueva joya de la selección campeona del mundo pudo haber jugado con España, ya que cuenta con DNI español, pero el chico decidió jugar para su país natal, con el que ya estaba compitiendo en las categorías inferiores.

A sus 21 años, Nico Paz ya es un fijo en el once de Cesc: «Nico la está rompiendo, la está rompiendo. Se veía ya la calidad que tenía». Papu Gómez cree que el canterano del Real Madrid está en el lugar ideal para romperla: «El hecho de estar en un equipo como el Como, que tal vez al inicio no pretendía mucho tampoco, no tienen demasiada presión, entonces juegan libres de cabeza, se divierten, son todos chicos jóvenes y creo que lo está haciendo muy bien».

Su buen rendimiento en el Como ha provocado la llamada de Scaloni para la absoluta. «Ya tuvo su merecida convocatoria en la selección mayor y creo que lo veremos seguramente en los mejores clubes del mundo y muchos años jugando en la selección argentina», dijo el Papu Gómez, que a su vez aseguró que Nico tuvo mala suerte en el Real Madrid porque «tenía por delante jugadores de una trayectoria importante».

«Cuando Nico estaba en el Real tenía por delante jugadores de una trayectoria importante y un calibre muy notorio, entonces tal vez le costaba encontrar espacio. Lo importante a su edad es que juegue, que juegue todos los partidos», comentó en una entrevista concedida a Radio Marca.

En última instancia, Papu Gómez asegura que Nico no tardará en dar un salto a un «club más importante»: «Yo creo que en cualquier momento ya va a poder dar el salto de calidad a un club más importante seguramente o volviendo al Real Madrid, pero va a estar más preparado ahora que cuando estaba en el Madrid, que era más joven y con menos espacio».