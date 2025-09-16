Nico Paz llama a la puerta de Xabi Alonso: el golazo que tiene asombrado a Italia

Nico Paz es un jugador generacional. Así están describiendo en Italia a la perla que decidió marcharse del Real Madrid en verano de 2024 en busca de oportunidades, pero con el sueño de volver al Santiago Bernabéu algún día. Un talento innato que está tirando la puerta abajo a base de clase y maestría con un claro mensaje a Xabi Alonso: «cuenta conmigo».

Este lunes lo volvió a demostrar, y de qué forma. El argentina marcó el golazo de la jornada de la Serie A en el empate del Como de Cesc Fábregas ante el Génova. Una jugada que aprovechó cazando un balón lejos del área y deleitando al público con una ruleta para deshacerse de dos rivales y soltar un latigazo imposible para el portero.

No es la primera vez que hace actuaciones así. Con el técnico catalán, Nico ha encontrado el rodaje que necesita un jugador como él. Su progresión avanza a pasos agigantados y ya son dos goles y una asistencia en los tres primeros partidos de liga del Como, noveno en la clasificación. «Está a otro nivel», confesó Álvaro Morata al acabar el partido.

El Real Madrid, pendiente de la recompra de Nico Paz

Nico Paz firmó hasta 2028 con el club italiano, pero el Real Madrid se reservó una opción de recompra en el caso de que explotase, cosa que está sucediendo. El verano se decidió no ejecutarla a cambio de ocho millones de euros para no cortar su progresión a sus 21 años. Sin embargo, Xabi Alonso le observa muy de cerca para decidir si en verano de 2026 pudiese volver al club blanco.

Equipos como Tottenham e Inter de Milan trataron de llevárselo, pero el deseo del jugador es regresar. Cosa que tendrá opción si el Real Madrid paga nueve millones de euros dentro de un año para sacarle de Italia. Hasta el momento, la hoja de ruta es seguir dando motivos y mostrar que puede tener hueco en una de las posiciones con más competencia de la plantilla. En el Como están convencidos de que tiene nivel de élite, por lo que el conjunto merengue deberá tomar una decisión sino quiere que la tentativa de otros clubes termine por sucumbirle.