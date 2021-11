Cesc Fábregas destacó la actuación de Gavi en el partido entre el Barcelona y el Celta de Vigo, a pesar de lo negativo del resultado final. Sin embargo, hubo a quien no le gustó que alabara al joven futbolista azulgrana y consideró que el motivo por el que se le valoraba tanto era por el hecho de ser catalán. El ex azulgrana no dudó en contestar: «No es catalán, amigo, entérate antes de hablar». No fue el único detractor al que respondió y se mantuvo firme en destacar las cualidades de Gavi.

“Partidazo de Gavi defensivamente. Para enseñar a todos los chavales que la edad no importa si tienes una gran actitud y determinación. Por encima incluso del talento individual, el entrenador de hoy en día es lo que más valora”, dijo Cesc Fábregas, actual jugador del AS Mónaco, sobre el jugador del Barcelona Gavi.

Hubo quien vio en sus palabras cierto favoritismo por el origen del futbolista, desconociendo que, en realidad, Pablo Martín Páez Gavira, conocido como Gavi, nació en Los Palacios, provincia de Sevilla. «Si Gavi se llamase Antonio Blanco y no fuese catalán la opinión sería diferente, estáis arruinando la selección que tanto amo con ese fanatismo», le dijo el internauta.

Fábregas no dudó en contestarle. «Gavi no es catalán amigo. Entérate antes de hablar», le dijo. No fue el único al que respondió, también lo hizo con alguien que cuestionó su actuación ante el Celta. «¿Qué ha hecho Gavi hoy por Dios? Estáis locos con él y no ha hecho nada», dijo el internauta. «No todo es el balón y dar asistencias o meter goles. Hoy era un día para para trabajar, pelear y ganar. La de kilómetros que se ha pegado arriba y abajo ayudando en defensa y en presión alta ha sido espectacular», insistió Fábregas.

Con apenas 17 años, Gavi se ha hecho con un sitio en el Barcelona y ahora afronta su segunda convocatoria con la selección española, con la que disputará los próximos partidos ante Grecia y Suecia, en los que España busca sellar el billete directo al Mundial de 2022.