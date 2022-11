Palmarés de las ATP Finals 2022: quién ha ganado más veces

Las ATP Finals son uno de los torneos clásicos por excelencia en el calendario del tenis masculino. Tras la disputa de todos los torneos de la temporada, la competición que decide al maestro del circuito es ineludible y lleva celebrándose desde el año 1970, cuando el norteamericano Stan Smith, ahora más conocido por su modelo de zapatillas de la marca Adidas, se llevó el gato al agua y el título de campeón. Durante la historia tenemos muchos campeones, todos estrellas de la ATP, y dos españoles que consiguieron llevar su nombre al palmarés de las ATP Finals.

El último campeón de las ATP Finals fue el alemán Alexander Zverev, quien en 2022 no podrá defender su título de campeón debido a una lesión grave de tobillo sufrida en junio en Roland Garros, que no ha permitido al altísimo jugador teutón volver al circuito. Sascha ya está fuera del Top-10 por lo que, pese a haber estado recuperado, no habría tenido plaza, pero los que sí serán de la partida son tres tenistas que ya han sido campeones del torneo y que buscarán volver a saborear las mieles del éxito en 2022.

Daniil Medvedev, campeón en 2021 y finalista en 2021, Stefanos Tsitsipas, ganador en 2019 y Novak Djokovic, pentacampeón de las ATP Finals con sus títulos en 2008, 2012, 2013, 2014, 2015, son los representantes del torneo que ya saben lo que es levantar al cielo el trofeo. Junto a ellos, los aspirantes a conquistar por primera vez la copa de maestros en 2022 son Casper Ruud, Felix Auger-Aliassime, Taylor Fritz, Andrey Rublev y Rafael Nadal, quien pese a su consideración, más que merecida, de figura histórica del tenis, nunca ha podido ganar las ATP Finals. Entre los participantes no estará el actual número uno del ranking ATP, Carlos Alcaraz, quien renunció hace unos días de forma obligada, tras sufrir en el Masters 1000 de París-Bercy, un desgarro en el músculo oblicuo abdominal izquierdo.

Entre los campeones de las ATP Finals en su palmarés no están ni Nadal ni un Alcaraz que aún no se ha estrenado en el torneo, pero sí otros dos españoles. Manuel Orantes, en 1976, y Álex Corretja, en 1998, ponen la bandera de España en el palmarés de un torneo que conocerá a un ganador diferente al de 2021.

Todos los ganadores de las ATP Finals

2021 Alexander Zverev (Alemania)

2020 Daniil Medvedev (Rusia)

2019 Stefanos Tsitsipas (Grecia)

2018 Alexander Zverev (Alemania)

2017 Grigor Dimitrov (Bulgaria)

2016 Andy Murray (Gran Bretaña)

2015 Novak Djokovic (Serbia)

2014 Novak Djokovic (Serbia)

2013 Novak Djokovic (Serbia)

2012 Novak Djokovic (Serbia)

2011 Roger Federer (Suiza)

2010 Roger Federer (Suiza)

2009 Nikolay Davydenko (Rusia)

2008 Novak Djokovic (Serbia)

2007 Roger Federer (Suiza)

2006 Roger Federer (Suiza)

2005 David Nalbandian (Argentina)

2004 Roger Federer (Suiza)

2003 Roger Federer (Suiza)

2002 Lleyton Hewitt (Australia)

2001 Lleyton Hewitt (Australia)

2000 Gustavo Kuerten (Brasil)

1999 Pete Sampras (Estados Unidos)

1998 Álex Corretja (España)

1997 Pete Sampras (Estados Unidos)

1996 Pete Sampras (Estados Unidos)

1995 Boris Becker (Alemania)

1994 Pete Sampras (Estados Unidos)

1993 Michael Stich (Alemania)

1992 Boris Becker (Alemania)

1991 Pete Sampras (Estados Unidos)

1990 Andre Agassi (Estados Unidos)

1989 Stefan Edberg (Suecia)

1988 Boris Becker (Alemania)

1987 Ivan Lendl (República Checa/Estados Unidos)

1986 Ivan Lendl (República Checa/Estados Unidos)

1985 Ivan Lendl (República Checa/Estados Unidos)

1984 John McEnroe (República Checa/Estados Unidos))

1983 John McEnroe (Estados Unidos)

1982 Ivan Lendl (República Checa/Estados Unidos))

1981 Ivan Lendl (República Checa/Estados Unidos)

1980 Björn Borg (Suecia)

1979 Björn Borg (Suecia)

1978 John McEnroe (Estados Unidos)

1977 Jimmy Connors (Estados Unidos)

1976 Manuel Orantes (España)

1975 Ilie Nãstase (Rumanía)

1974 Guillermo Vilas (Argentina)

1973 Ilie Nãstase (Rumanía)

1972 Ilie Nãstase (Rumanía)

1971 Ilie Nãstase (Rumanía)

1970 Stan Smith (Estados Unidos)