Palazo de Almeida al Gobierno por ensuciar la imagen de Madrid

José Luis Martínez Almeida ha vuelto a hablar de las protestas propalestinas que dañaron seriamente la imagen de Madrid tras cancelarse la etapa final de la Vuelta a España. El alcalde de la capital de España se mostró muy preocupado por lo acontecido y recordó que «conviene no reventar las calles de Madrid» de cara a los próximos eventos deportivos que están previstos en la ciudad.

«A mí lo que me preocupa en estos momentos es si el Gobierno de España va a trabajar por que Madrid sea sede de la final o no. Conviene no reventar las calles de Madrid por oportunismo. Los grandes acontecimientos internacionales vieron lo que pasó en La Vuelta Ciclista a España y la postura irresponsable del Gobierno», indicó el político del Partido Popular.

Hay que recordar que Madrid y Casablanca (Marruecos) compiten por ser la sede de la final del Mundial de Fútbol de la FIFA 2030 y cualquier detalle cuenta. «No tengo claro que no vayan a seguir utilizando el tema de Gaza para sus intereses particulares propios. No tengo claro que quiera tener la fuerza suficiente frente a Marruecos para que Madrid acceda a acoger la final», explicó Almeida sobre la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez.

Además, el edil popular quiso meter el dedo en la yaga con la doble vara de medir de otras autoridades de España con el conflicto de Israel. Almeida se dirigió explícitamente al presidente catalán, Salvador Illa, por no saber los motivos por los que «no suspendió la Vuelta a Cataluña en la que participó un equipo israelí».

Además también se mostró desafiante con la temporada europea que espera en otras disciplinas deportivas donde se espera la presencia de Israel. «Estoy deseando saber por qué no han dicho a los equipos españoles que juegan la Europa League, donde hay equipos israelíes, que por qué la juegan. Qué fácil es meterte con la Vuelta a Ciclista España para sacar un titular», finalizó.