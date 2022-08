Otro empujón a Piqué: el Barça insiste en bajarle el sueldo

El Barça sigue mandándole señales a Gerard Piqué de que sobra en el actual Barcelona. La última va ligada a su contrato y sus actuales emolumentos, reducidos ya tras la última revisión de su contrato cuando la entidad así se lo solicitó a él y otros veteranos. Ha vuelto a pasar. La entidad culé se ha vuelto a poner en contacto tanto con el central como con Sergio Busquets para plantearles una nueva revisión económica que facilite la inscripción de los nuevos fichajes.

Pro si no hubiera ya de por sí signos suficientes para que Piqué se repensara su continuidad esta temporada en el Barcelona, el club vuelve a recurrir de él para seguir ajustando el límite salarial a fin de dar cabida a los nuevos fichajes. Las palancas efectuadas por el Barça les han permitido cerrar varias incorporaciones de nivel como Raphinha, Lewandowski y Koundé pero aún no han logrado remachar el trámite de su inscripción ante la Liga, por lo que a día de hoy no podrían tener minutos en el campeonato.

Piqué ya reconoció él mismo con anterioridad que se había bajado considerablemente su sueldo para ayudar al club. Es el Barça el que nuevamente vuelve a tocar a la puerta de los capitanes pero seguir pidiendo favores a los que sienten de una manera especial la entidad, los capitanes y chicos de La Masía. El caso de Busquets es muy diferente al del central, ya que él sí cuenta a todos los efectos para Xavi, es uno de sus titulares y de hecho no tiene un relevo claro actualmente en la plantilla.

Lo de Piqué es otra historia. El central catalán ya recibió antes de que iniciara la pretemporada la correspondiente charla de Xavi en la que le informó que pasaba a un segundo plano en su equipo. Fue importante durante el primer tramo del entrenador en el banquillo pero de cara a esta temporada todo cambia. El primer signo fue la incorporación de Christensen y a éste le siguió el fichaje de Jules Koundé como referente defensivo para este curso junto a Ronald Araujo. Estos dos serán los fijos para Xavi y a la cola esperarán tanto el danés como Eric García.

El veterano central catalán queda en un quinto plano de prioridades defensivas para Xavi Hernández que puede ser el sexto si cuaja el interés que sigue abierto por Íñigo Martínez. Todos estos indicativos dejan a las claras a Piqué que no entra en los planes de su entrenador pero el futbolista sigue empecinado en apostar por continuar pese a que no le aseguren los minutos, quiere pelear por ellos.

Ya en la gira americana, Xavi dejó algunas pistas de quiénes son sus centrales. Piqué ocupó el último puesto entre los cuatro citados para Estados Unidos de centrales con más minutos. Tanto Christensen, Eric García como Araujo jugaron más. De hecho el catalán no fue titular en ninguno de ellos y siempre entró desde el banquillo. La llegada de Koundé le empuja más abajo aún. No está siendo una etapa profesional sencilla para Piqué, también enturbiada por su separación con Shakira, que ya tuvo su efecto en el primer amistoso en suelo americano, donde escuchó abucheos hacia su persona y algún cántico favorable a la madre de sus hijos.

Por el momento, pese a este nuevo intento por reducirle su salario como publica Mundo Deportivo, el central sigue con la idea de seguir en el Barcelona al menos otra temporada más. Se ve con la fortaleza mental y la capacidad física como para pelear por minutos esta temporada. De él y su rendimiento dependerá hacer cambiar de opinión a un Xavi que ya tenía bien tomada su decisión.