Dice el refrán eso de por la boca muere el pez, algo así le debe suceder a Gerard Piqué últimamente. El catalán ha vuelto a ser trending topic en las redes sociales y esta vez no ha sido por ninguno de sus negocios ni por su divorcio con Shakira, sino por unas declaraciones que se remontan a 2013 cuando cargó contra el Real Madrid por un importante desembolso que llevó a cabo en aquel verano y que ahora se le vuelve en su contra con el despilfarro del Barcelona en este mercado de fichajes.

«El Madrid está un año sin ganar títulos y se gasta 160 millones en tres jugadores: Illarramendi, Isco y Bale. El Barcelona no puede hacer eso. Sabemos que somos diferentes porque podemos competir con ellos sin tener que gastar ese dinero. Obviamente, podemos fichar a Neymar por 60 ó 70 millones, pero no a tres o cuatro jugadores. Nosotros no somos un club pobre, pero estamos compitiendo con el club más rico de todos», decía Gerard Piqué en aquel verano de 2013 en una entrevista, atizando a los blancos por su inversión en fichajes. Nueve años más tarde, golpe de realidad.

El Real Madrid venía de aquella temporada 12/13 en la que no ganó nada, es cierto, y desembolsó un gran pellizco en incorporaciones como las de Isco y Bale que a la postre tan buen rendimiento han dado pese a que sus últimos años lo ennegrezcan. Diferente es el caso del medio vasco. En cualquier caso también es gracioso los 60 ó 70 millones en los que cifró el traspaso de Neymar, mucho más cara a la postre y con numerosas primas de fichaje.

Este verano ha sido el Barcelona el que está tirando la casa por la ventana. Tras la activación de las dos primeras palancas, el club culé ha desembolsado más de 170 millones de euros en los fichajes de Raphinha, Robert Lewandowski y Jules Koundé, a los que se puede sumar alguno más a lo largo de este mes de agosto ya que tienen entre manos la activación de una tercera palanca que les permita primero inscribir a estos fichajes y después poder firmar a alguno más. De la ruina más pronunciada de su historia a un derroche sin parangón en la misma.

El Barça viene de una de las temporadas más grises de su historia en la que ha levantado los mismos títulos que aquel Real Madrid 12/13. Tras tocar fondo, Joan Laporta y los suyos han tirado de billetera para armar un equipo competitivo a Xavi Hernández, desprendiéndose además de jóvenes de La Masía como Óscar Mingueza y Riqui Puig, en la rampa de salida pero aún sin destino. Además gasta varios millones más de los que gastó aquel verano el Real Madrid y que tanto criticó el central catalán, uno de los señalados esta temporada y con el que su entrenador y amigo no cuenta.

«En los últimos 10 ó 15 años, una gran generación ha salido de la cantera y ha ayudado a competir. Sin esta generación única sería imposible», explicaba también Piqué por aquel entonces sobre el papel de La Masía, ahora desdibujado: «Tenemos que darnos cuenta de que la realidad es que la mayoría de jugadores no han costado ni un euro: Andrés, Leo, Xavi, Víctor, Puyi , Pedro. Eso es único, puede no volver a ocurrir. Si se piensa en el once inicial del Madrid y se piensa en todo el dinero que han gastado, hasta Coentrao, y luego repasas el equipo del Barcelona, no hay comparación». Pero no regatea elogios para la cantera blanca: «El jugador del Madrid es más individual, lo cual no es malo. Ellos salen y se adaptan mejor a cualquier otro club. Si miras las categorías superiores, hay más futbolistas formados en el Madrid que en el Barça».