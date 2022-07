Uno de los culebrones del verano fue sin duda la marcha de Robert Lewandowski del Bayern de Múnich al Barcelona. Fue un todo. Por cómo se marchó el alemán, sus declaraciones, las cruzadas del cuadro bávaro, la retención, cómo actuó el club culé… Lo tuvo todo. Ya con las aguas calmadas tras el desembolso de los 50 millones de euros que pedían en Múnich por el polaco, el delantero habla como jugador blaugrana de lo que fue su salida del Allianz Arena y cómo intentaron ponerle en contra de la afición muniquesa: «El Bayern trató de encontrar el argumento de por qué me pueden vender a otro club porque antes fue difícil de explicar».

Desde Alemania se intentó justificar la marcha de Lewandowski con el interés que suscitó a la entidad el fichaje de Erling Haaland y la incompatibilidad que a ojos del polaco suponía la llegada del noruego al equipo. «No, eso no tuvo nada que ver. … La decisión de salir fue por él, no. No veía un problema si él se unía al Bayern de Múnich. Pero algunas personas no me dijeron la verdad y él hizo otra cosa. Siempre es importante ser claro, decir la verdad. Tal vez para algunas personas ese fue el problema», explica el culé en relación a esto.

Su relación con el club era buena pero desde que sugirió su adiós todo comenzó a truncarse: «Todo lo que sucedió en las últimas semanas antes de que me fuera del Bayern, eso también fue, por supuesto, mucha política, y el club trató de encontrar el argumento de por qué me pueden vender a otro club porque antes fue difícil de explicar. Tal vez los fanáticos y yo tuvimos que aceptar esto aunque fue un montón de tonterías falsas sobre mí».

El delantero relata todo esto en una entrevista en ESPN, donde también afirma que aún le quedan varios años al máximo nivel: «Sé que mi paso por el Bayern fue increíble. Y siempre estaré agradecido a los muchachos por el club, lo que hicieron por mí, porque gané todo con el Bayern Múnich y después de 12 años de jugar en la Bundesliga, sabía que era el momento de probar algo nuevo para obtener un nuevo desafío. Sé que puedo jugar unos años más en el máximo nivel. Y por eso decidí irme a Barcelona. Estoy muy feliz, orgulloso de ser parte de este equipo».

«Con mi experiencia es un poco más fácil adaptarme al equipo», dice sobre el vestuario culé, al que cree que puede aportar muchas cosas, especialmente ambición: «Para mí es una gran oportunidad de ser la persona que puede liderar con el lenguaje corporal para mostrarles a los muchachos que no importa cuántos goles hayamos anotado, podemos anotar aún más, a pensar siempre positivo, siempre jugar hacia adelante para tratar de hacer algo más para trabajar más duro que antes».

Alabanzas a Benzema

Lewandowski apunta a Xavi Hernández como parte importante de su adaptación: «Me ayudó mucho. No tenemos problema con la comunicación. E incluso con mis compañeros, veo que me quieren ayudar, me quieren apoyar mucho. Y también para mí es muy importante, porque veo que se abren a mí, están dispuestos a ayudarme. Ya tenemos cinco jugadores nuevos. Tal vez las primeras semanas serán para todo el equipo un poco difícil de adoptar a cada uno de los nuevos jugadores. Estoy bastante seguro que después de unas semanas, esta máquina funcionará todos los días, cada semana incluso mejor que antes. Para mí también será más importante lo que vamos a hacer con el equipo, cómo vamos a jugar, que vayamos de victoria en victoria. Son mis metas y es mi plan. Y sabemos que este es un equipo que ha cambiado drásticamente incluso en el último año, por supuesto, con la pérdida de Leo Messi».

Por último, dejó un gran halago a Karim Benzema, próximo Balón de Oro tras el temporadón pasado: «Siempre es un jugador increíble, como mostró la última temporada de la Liga de Campeones, durante los juegos contra PSG, Chelsea o City. Ya lleva 10 o incluso 12 años en LaLiga, conoce esta competencia. … Seguro que será más interesante para los aficionados. Para mí, yo no quiero compararme con él porque para mí este será un nuevo desafío, mientras que él tiene muchos años y ya demostró en el último año lo bueno que es».