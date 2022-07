Otro drama para Alonso: el Alpine le dejó tirado en la salida y saldrá penúltimo en Austria

Nuevo drama para Fernando Alonso. El bicampeón del mundo saldrá desde la penúltima posición en el GP de Austria de Fórmula 1 después de que el Alpine le dejara tirado por un problema mecánico antes de la vuelta de calentamiento. Ahora el asturiano tendrá que obrar el milagro en la carrera de este domingo.

La carrera al sprint en Red Bull Ring se presentaba apasionante para un Fernando Alonso que salía desde la octava posición y finalmente acabó en drama. Realmente ni se inició, ya que el Alpine dejó tirado al asturiano antes de la vuelta de reconocimiento por aparentes problemas mecánicos.

😰😥😓 ¿Pero qué ha pasado aquí? 😰😥😓 Fernando Alonso tiene problemas en el coche y y se lo llevan al pit lane 😖#AustriaDAZNF1 🇦🇹 pic.twitter.com/p3R7Xh7KMh — DAZN España (@DAZN_ES) July 9, 2022

El Alpine del bicampeón del mundo se quedó varado con las mantas en los neumáticos puestas después de que todos iniciaran su curso. Acto seguido se marchó al pit-lante para no poder salir a la carrera al spring. El domingo saldrá penúltimo (solo por delante de Bottas) y queda condenado al milagro. Otro más.

«El motor no arrancó»

Fernando Alonso se mostró resignado ante los medios de comunicación después de su frustrada carrera al sprint. «El motor no arrancó. Me quedé sin batería. Con una batería externa tampoco funcionó. Otro fin de semana competitivo que nos iremos con 0 puntos en este lado del garaje. Este es uno es uno mis mejores años, pero no hemos tenido suerte. Hemos perdido 50 o 60 puntos», afirmó.