Oriola ataca al Barcelona: «Era el capitán y no han hecho ni un simple comunicado»

La pasada semana, Pierre Oriola hacía oficial su marcha del Barcelona en un comunicado a través de sus redes sociales. El que era capitán del conjunto azulgrana decía adiós al club anunciando que su marcha se había tomado por decisión «unilateral» del club. El jugador español dejó el Barcelona el pasado mes de junio y, tras el anuncio oficial, el ala-pívot ha vuelto a hablar sobre su marcha donde se ha podido observar una profunda decepción. Todo hace indicar que el Girona, donde juega Marc Gasol, será su próximo destino.

Oriola pasó la mayor parte de la temporada lesionado, lo que le hizo tener un bagaje muy pobre, provocando la decisión del club de no seguir contando con él. El jugador de 30 años, que llevaba en el club desde 2017 promedió 2,9 puntos y 2,7 rebotes en su última temporada como culé: “Es una decisión del club. Tienes que aceptar cuando no eres parte de los planes de un club. Pero estoy decepcionado porque creo que podría haber contribuido más”

El Barcelona volvió a fallar en las formas de despedir a uno de sus grandes jugadores, concretamente su capitán, como ya hizo con Ante Tomic en 2020: “Era el capitán y no han hecho ni un simple comunicado. Me reuní con Mario Bruno Fernández y Juan Carlos Navarro para analizar mi actuación durante el año. En los últimos cinco minutos fue cuando me dijeron que no continuaría el siguiente curso. Podrían haberse ahorrando la reunión”

El jugador catalán, que a día de hoy se encuentra todavía sin equipo, habló en el podcast La Sotana donde también quiso hablar de su ex entrenador, donde no tiene las mejores palabras para él: “El entrenador Jasikevicius no me dijo nada a mí. Sólo me llamó dos meses después de que me echaran a la calle para preguntar si estaba enfadado. Ya no lo estaba”.