¡Oriol Cardona, Ot Ferrer y Ana Alonso se meten en la final de esquí de montaña de los Juegos Olímpicos de Invierno!

Éxito de España en los Juegos Olímpicos de Invierno que se celebran en Milán-Cortina. Ana Alonso, en categoría femenina, y Oriol Cardona y Ot Ferrer, en masculina, están en la final de la modalidad de esquí de montaña, también conocida como skimo. Además, Cardona es gran favorito a conseguir medalla en una final que se disputará a partir de las 14:15 horas.

Este esquí de montaña es una modalidad nueva en los Juegos Olímpicos de Invierno y, en el año de su debut, España ha puesto ya su nombre con una gran actuación. Tanto en categoría femenina como en masculina, nuestra delegación ha colocado a tres finalistas: Ana Alonso, Oriol Cardona y Ot Ferrer. Los tres se aseguran ya el diploma olímpico, una gran noticia para España, que hasta ahora no tenía en lo que iba de JJOO de Invierno.

El esquí de montaña es una modalidad explosiva de una carrera que tiene tres tramos diferentes: la primera es ascender por una pista en la que hay que hacer cambios de dirección y en la que parece, sirva la comparación, una especie de trote con los esquís. En la segunda se quitan los esquís (los meten en la mochila) y suben a pie y, por último, un descenso final en slalom.

En categoría masculina, Cardona se clasificó en un primer lugar para la final al quedar segundo en su semifinal. Pasaban los dos primeros y Cardona quedó segundo. Incluso pudo ser primero, pero se atascaron los esquís en una de las transiciones. Sin embargo, puedo llegar segundo a meta, suficiente para pasar a la final. Es uno de los favoritos para la medalla en la final.

En la otra semifinal masculina, Jot Ferrer se clasificó también para la final con agonía. Quedó tercero en su semifinal y acabó entrando por tiempos. Por su parte, Ana Alonso fue la primera de las españolas que consiguió el pase a la final. Lo consiguió por tiempos, ya que quedó en tercer lugar en su semifinal (pasan las dos primeras).