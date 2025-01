El órdago de Laporta: «Yo no voy a dimitir por una decisión de la Liga o de la RFEF»

Tras soltar toda su parrafada inicial en rueda de prensa, denunciando ataques contra el Barcelona, el presidente Joan Laporta atendió todas las preguntas de los medios de comunicación que asistieron a la sala de prensa de la Ciudad Joan Gamper. Durante estas explicaciones, el presidente azulgrana dejó varias perlas surrealistas, que intentaban argumentar realidades que todo el mundo pudo ver y observar.

«Se han posicionado al lado de quienes nos querían perjudicar, de unos medios de comunicación que han sido muy hostiles y que además ven que el club se va arreglando. Ahora salen como setas porque yo no sé donde estaban estos opositores en los momentos de máxima dificultad. Les diría que tuvieran paciencia. Han tenido una oportunidad de oro para demostrar que quieren el Barça. Han perjudicado a dos jugadores del equipo que han ayudado mucho. Respeto a quienes piden mi dimisión, pero ¿a alguien le puede entrar en la cabeza que yo dimita por una decisión de la Liga o la RFEF?», explicó Laporta sobre la posible moción de censura.

«En un momento en el que nos estábamos jugando una competición han desestabilizado al equipo. Valoro enormemente la fuerza que ha tenido el equipo. La fuerza que han tenido los jugadores. La fuerza mental que ha tenido Hansi Flick y todo su equipo en unos momentos de sufrimiento máximo. Lo aguantamos todo y seguiremos aguantando. No nos tumbarán fácilmente. El sufrimiento que han tenido los dos jugadores, el equipo, el entrenador y el general dentro del club… Eso no está bien. Tenían la oportunidad de oro de situarse junto al club (los opositores). Han entendido que era un momento magnífico para desestabilizarnos durante la Supercopa, más ahora que se juega en otro sitio. Si vemos los números… Es un torneo que tiene mucha repercusión internacional y ha desmentido a todos aquellos que decían que el Barcelona daba mala imagen y que fracasábamos con la no inscripción de los jugadores», valoró Laporta sobre el sufrimiento del equipo durante la última semana.

Laporta insistió en negar la posible moción de censura: «Ojalá no caiga nunca el club en manos de esta gente porque hay que querer al Barça por encima de los intereses. Se han vuelto a equivocar, pero no seré yo quienes le diga lo que deben hacer. Han perdido la oportunidad de demostrar que quieren al Barça. Todos estaban de acuerdo en la moción de censura. Yo no lo veo. No es un señor que ha salido y ha dicho que la pondría. Yo he llegado a oír que éramos nosotros quienes estábamos detrás de ello. Luego ya recogieron cable cuando vieron que la cosa iba bien».

«Han sufrido mucho y también sus familias porque es una situación que no es agradable. Pensábamos que les íbamos a inscribir. Me dolía mucho porque no podían jugar y viendo las consecuencias que ello tenía… Ellos se han portado de diez. Estaban preocupados, pero intentaban no perturbar la dinámica de grupo y eso es de agradecer. Nosotros íbamos explicando cómo funcionaba todo, pero la decisión no dependía sólo de nosotros. A pesar de haber sufrido, hemos trabajado mucho para conseguir lo que queríamos. El hecho de que el CSD nos haya concedido la cautelarísima y que en su resolución haga referencia incluso a la nulidad, que dejaría todo sin efecto. También la falta de competencia de la RFEF al negar las licencias. Esto hubiera hecho unos daños. Refuerza mucho nuestro discurso. El recurso ha sido alabado por distintos juristas», dijo Laporta sobre el ‘caso Olmo’.

Las justificaciones de Laporta

«Se ha gestionado bien, como se debía gestionar. Además, desde el club había que gestionarlo de esta manera. Capacidad de resistencia, no rendirse nunca… Estamos satisfechos de nuestro bien trabajo. Por eso algunos intentan ser ocurrentes en las críticas. El capitán (Raphinha) salió, lo engañaron y aparte de ser un jugador extraordinario es una persona excelente. Nos dijo que el Barça es el mejor club donde puede estar. Me quejo de este falso relato. La victoria tanto en los despechos como en el terreno de juego ha ayudado a desmentir este falso relato. A Raphinha lo engañaron un poco con estas preguntas. La decisión de un directivo no tiene nada que ver con esta situación, Juli Guiu. No quiero darle bola a este tema y no entraré. No voy a hablar de Heurtel», señaló Laporta.

Laporta también justificó su lamentable comportamiento en el palco de Yeda en la semifinal de la Supercopa: «En referencia a eso, yo tenía una euforia contenida. Lo habíamos conseguido contra todo y contra todos. En ningún caso, cuando subí al palco insulté a nadie, no cogí a nadie por el cuello, no di patadas al mobiliario. Esta euforia contenida tenía una parte de indignación. En aquel momento me vino a la cabeza el sufrimiento de todos. Yo le dije directamente a Rafael Louzán, presidente de la Federación, lo que pensaba. Al día siguiente lo hablamos y aclaramos. Soy tal como soy, no me gusta hacer el paripé. No queriendo señalar a nadie a nivel individual porque todo el mundo está en su derecho de hacer lo que cree que es conveniente. No deberían producirse situaciones como esta. Primero nos disparan y después preguntan. Yo creo que una persona normal debe respetar el trabajo que estamos haciendo».